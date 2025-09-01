Ruiz Boix alerta de que la sanidad gaditana «está en coma»

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha hecho balance de la situación sanitaria en la provincia asegurando que ha sido «un verano de caos planificado por el PP para asestar un nuevo golpe a la sanidad pública«. Así, ha añadido que la sanidad gaditana «está en coma» y ha exigido a la Junta un plan de choque «inmediato».

En una nota, el dirigente socialista ha cifrado en 403 los contratos de profesionales sanitarios menos en la provincia este verano, «una cifra que explica por sí sola las protestas vistas en los pueblos y ciudades». Así, ha insistido en la «destrucción deliberada de la sanidad pública en la provincia» y ha anunciado «una campaña de sensibilización y concienciación para defender la sanidad juntos a sindicatos y las mareas blancas».

Movilizaciones

Ruiz Boix ha recordado que en la provincia la ciudadanía se ha movilizado en numerosas ocasiones «para denunciar este abandono con manifestaciones en Benamahoma al dejarlos sin médico en agosto, en Coto de Bornos, Zahara de los Atunes y en San Fernando, contra el colapso en el Hospital de Jerez o las reivindicaciones para reclamar mejoras sanitarias en Chiclana y Rota«.

«Hemos visto a los profesionales, de la mano de sindicatos como Satse, CCOO, UGT y CSIF, y a las Mareas Blancas, manifestarse en Cádiz y Jerez y esto no es una casualidad, es la consecuencia directa de una decisión política: recortar donde más duele», ha insistido Ruiz Boix que ha apuntado que «las protestas desde la Sierra a Cádiz son el clamor contra esos 403 contratos menos que denuncian los sindicatos».

Según el secretario provincial del PSOE, «la provincia ha sido uno de los epicentros del descontento social contra la política sanitaria de la Junta« y ha lamentado que »los recortes, la falta de profesionales, el cierre de servicios y las demoras insoportables para recibir atención médica están poniendo en riesgo la salud de los gaditanos«.

«Mientras los hospitales se saturan y los centros de salud se cierran, el Gobierno de Juanma Moreno está desaparecido y la provincia no puede esperar a que vuelvan de vacaciones para atender una emergencia sanitaria que es ya insostenible», ha afirmado.

Además, Ruiz Boix ha recordado que «cuando el PP estaba en la oposición prometía defender la sanidad pública, pero ahora que gobierna en Andalucía ha olvidado todas sus promesas y abandona a los ciudadanos a su suerte, haciendo todo lo contrario y privatizando la sanidad».

Plan Verano

A juicio del dirigente socialista, «el Plan de Verano del SAS ha sido un plan de recortes encubiertos y los sindicatos han sido claros y han puesto cifras a este despropósito, esos 403 contratos menos en Cádiz que en el verano de 2024». «La gestión del PP es una absoluta vergüenza«, ha afirmado Ruiz Boix, que ha añadido que «cierran los servicios públicos y luego tienen la desfachatez de prorrogar contratos a dedo con la sanidad privada para atender a los pacientes que ellos mismos dejan en la estacada».

Finalmente, ha manifestado que, «frente a la propaganda de la Junta está la dura realidad de la calle», y ha anunciado que el PSOE seguirá «apoyando a los profesionales, escuchando a los pacientes y denunciando cada recorte, porque la sanidad pública es un derecho, no un negocio». Asimismo, ha invitado a la ciudadanía «a seguir movilizándose, a levantar la voz y a defender juntos una sanidad pública digna y de calidad». «Si Juanma Moreno no escucha a la provincia, tendrá a toda la provincia enfrente», ha concluido.

