Robo en el Atlético Sanluqueño: La Policía detiene a un delincuente reincidente con más de 55 antecedentes

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido en Sanlúcar de Barrameda a un hombre, que cuenta con numerosos antecedentes policiales y es un conocido delincuente en la localidad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en el estadio de fútbol de El Palmar, sede del Atlético Sanluqueño CF, equipo que milita en Primera RFEF.

El detenido es una persona conocida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al acumular 55 detenciones previas por hechos de similar naturaleza, ha indicado la Policía.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 7 de octubre, cuando el detenido accedió al recinto deportivo aprovechando las obras de reforma que se estaban llevando a cabo en las instalaciones.

Pantallas y más

Tras forzar uno de los accesos, permaneció en el interior del estadio durante más de una hora, deambulando por distintas dependencias como las taquillas, vestuarios y otras estancias, de donde sustrajo varios efectos, entre ellos pantallas de televisión y diversos dispositivos electrónicos.

A la mañana siguiente, el robo fue descubierto por miembros del club, quienes alertaron de inmediato a la Policía Nacional. La rápida comunicación con la Comisaría de Sanlúcar permitió activar un dispositivo policial urgente para identificar al autor.

Tras la inspección del lugar por parte de la Policía Científica y las gestiones llevadas a cabo por los agentes de la Brigada de Policía Judicial, se logró identificar al presunto autor en pocas horas. Así, se estableció un operativo de búsqueda, que culminó con su localización y detención en la vía pública seis horas después de haber perpetrado el robo.

Una vez finalizadas las diligencias correspondientes, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.