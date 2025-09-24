Retenciones en la autovía San Fernando-Cádiz tras un accidente con seis vehículos implicados

Accidente en la Autovía San Fernando-Cádiz. A primero hora de la mañana se ha producido un choque en cadena de hasta seis coches que han colisionado antes de la curva de Torregorda.

Los vehículos implicados han quedado visiblemente dañados debido al impacto. De forma inmediata han acudido servicios sanitarios y Guardia Civil.

📢🔴En Cádiz, un accidente complica el acceso a la capital gaditana, por la CA-33, en el entorno de San Fernando.



➡️Retenciones de más de 3 kilómetros. pic.twitter.com/eJcYKY9P7B — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 24, 2025

Debido a la densidad del tráfico en esa vía se producen retenciones desde ese momento de hasta tres kilómetros.