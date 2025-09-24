Sucesos

Retenciones en la autovía San Fernando-Cádiz tras un accidente con seis vehículos implicados

La colisión entre los coches se ha producido en sentido Cádiz

Retenciones en la autovía San Fernando-Cádiz tras un accidente con seis vehículos implicados

L. V.

Cádiz

Accidente en la Autovía San Fernando-Cádiz. A primero hora de la mañana se ha producido un choque en cadena de hasta seis coches que han colisionado antes de la curva de Torregorda.

Los vehículos implicados han quedado visiblemente dañados debido al impacto. De forma inmediata han acudido servicios sanitarios y Guardia Civil.

Debido a la densidad del tráfico en esa vía se producen retenciones desde ese momento de hasta tres kilómetros.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app