Rescatados catorce migrantes subsaharianos, entre ellos tres menores, en una patera a dos millas de Conil

Un grupo de catorce migrantes de origen subsahariano han sido rescatados este miércoles a las 6,47 horas a dos millas al suroeste de Conil, en la provincia de Cádiz.

Según explican fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, en la patera viajaban diez hombres, una mujer y tres menores. La Salvamar Enif los traslada al Puerto de Algeciras.

La emergencia ha sido coordinada por los controladores marítimos del centro de Tarifa. Los catorce migrantes están «todos en aparente buen estado de salud«, según las fuentes consultadas en Salvamento Marítimo.

