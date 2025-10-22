Sucesos

Rescatados catorce migrantes subsaharianos, entre ellos tres menores, en una patera a dos millas de Conil

La emergencia ha sido coordinada por los controladores marítimos del centro de Tarifa

Rescatados catorce migrantes subsaharianos, entre ellos tres menores, en una patera a dos millas de Conil

L. V.

Cádiz

Un grupo de catorce migrantes de origen subsahariano han sido rescatados este miércoles a las 6,47 horas a dos millas al suroeste de Conil, en la provincia de Cádiz.

Según explican fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, en la patera viajaban diez hombres, una mujer y tres menores. La Salvamar Enif los traslada al Puerto de Algeciras.

La emergencia ha sido coordinada por los controladores marítimos del centro de Tarifa. Los catorce migrantes están «todos en aparente buen estado de salud«, según las fuentes consultadas en Salvamento Marítimo.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app