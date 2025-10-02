Registrados varios terremotos en el Golfo de Cádiz en cuestión de horas

El Golfo de Cádiz ha registrado este jueves 2 de octubre un terremoto de 3,8 grados en la escala de Richter en el Golfo de Cádiz.

No ha sido el único en las últimas horas. Otros dos han sacudido la zona durante la jornada de hoy, de madrugada, y otro lo hizo durante el día de ayer.

El de mayor intensidad, 3,8 grados en la escala de Richter, tuvo lugar a las 02:12:56 horas de este jueves a una profundidad de 40 kilómetros, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

Desde la cuenta de MeteoCádiz en la red social X se han dado datos de estos seísmos y se ha lanzado un mensaje de tranquilidad.

Se apunta que se han «registrado varios terremotos hoy 02/10/2025 en el Golfo de Cádiz». Y se detalla:

-A las 02.13 horas (hora local): magnitud 3.8, profundidad 40 kilómetros.

-A las 02.33 horas: magnitud 3.0, profundidad 26 kilómetros.

-A las 06.46 horas: magnitud 2.5, profundidad 22 kilómetros.

-Ayer 01/10/25 otro de magnitud 2.2, profundidad de 17 kilómetros a las 13:12 horas.

Se destaca: «Recuerda que el Golfo de Cádiz es una zona muy activa sísmicamente y son relativamente habituales estos sismos para la liberación de energía (resumiendo: a estas intensidades no son perjudiciales)«.

