Registrado un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Rota

El Servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) 112 ha informado en las últimas horas de que anoche, pasadas las once de la once, se registró un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Rota.

El seísmo tuvo lugar concretamente entre las 23.05 y las 23.10 horas y, según se apunta desde el 112, «sólo un vecino ha notado la sacudida y ha llamado al 112». «Sin constancia de daños», se añade.

Desde MeteoCádiz, a través de las redes sociales, se apuntaba lo siguiente: «TERREMOTO de magnitud 3.4 registrado en el Noreste de ROTA, con epicentro a una profundidad de 21 kilómetros producido hoy 22/08/25 a las 23.08 horas (hora local). Se ha sentido (provisionalmente) en Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María«.