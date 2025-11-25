La quinta edición de los Premios Mentor celebra la innovación y el compromiso docente con la excelencia educativa

Reconocer el trabajo y el esfuerzo realizado por docentes y centros escolares de la provincia de Cádiz en su búsqueda de la excelencia en la calidad educativa. Con este objetivo nacieron los Premios Mentor, organizados por LA VOZ de Cádiz con el patrocinio de la consultora estratégica EY, y que este martes han celebrado su V edición.

La gala de entrega de premios se ha desarrollado en el Hotel Parador Atlántico de Cádiz con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García, de la directora de LA VOZ de Cádiz, María Almagro, representante de EY España, Ignacio Moreno Bustamante, Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía y el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz. Además de contar con la asistencia de los representantes de los seis proyectos finalistas, seleccionados entre casi medio centenar de iniciativas educativas.

En concreto, en la categoría Valores ha resultado ganador Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (Jerez de la Frontera), por su propuesta 'Gotitas de Sangre. Gotitas de Vida'. Los otros dos centros finalistas han sido el CEIP Albaicín (Sanlúcar) con su proyecto 'El valor de una ciudadanía responsable'; y el proyecto Educativo-Cultural y Benéfico: 'VUELVE . Walt' y 'VOLVEMOS. Diana' del IES Manuel de Falla (Puerto Real)

Y en la categoría Innovación el galardón ha recaído en el CEIP Luis Vives (Jerez), por su apuesta 'ArteVives. El arte de transforma al barrio', quedando como finalistas el proyecto 'Celestinópolis' del CEIP Celestino Mutis (Cádiz) y 'Why Me?' del IES Mediterráneo (La Línea).

Ambas iniciativas han resultado ganadoras por su gran calidad y que van más allá de la labor educativa al uso, fomentando otros valores que se llevará el alumnado para todo la vida. Y al tiempo, ponen de relieve la labor y el talento de los docentes y de los propios centros gaditanos.

Noticia Relacionada Fotos: Premios Mentor 2025 Antonio Vázquez La entrega de galardones se ha celebrado en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz

Docentes «dedicados en cuerpo y alma» a los estudiantes

El presidente de EY España, Federico Linares, aunque no ha podido estar presente en el acto, ha querido homenajear a los docentes en esta gala, al contribuir enormemente estos profesionales de la enseñanza a formar «una sociedad mejor», y lo ha hecho a través de un vídeo expuesto en el acto. Ha recurrido al filósofo Miguel de los Ríos como referente de la enseñanza para decir que «hay una escuela donde el pobre maestro mira impaciente al reloj los minutos que aún faltan para dar por terminada su clase». Miguel de los Ríos -insiste- creía en «la educación como motor de cambio social y defendía que los maestros no eran meros transmisores de la información, los educadores eran guías para que los alumnos adquieran una formación integral y desarrollaran un espíritu crítico en el marco de la escuela».

Estos premios, nacidos en plena pandemia, son claves para la educación. Linares asevera que este año hay 21 proyectos en la categoría de Valores e Innovación «candidaturas que nos dicen la calidad que hay en la provincia de Cádiz. Lo que indica que hay profesores enamorados de su profesión y que se implican». «Estos docentes gaditanos no cuentan los minutos para que terminen las clases, si no que lo dedican en cuerpo y alma a los estudiantes», agradece el presidente de EY España.

Premiados

Ha sido Davinia Fernández Varela, tutora de aula, quien ha recogido el trofeo de la categoría Valores, Gotitas de Sangre. Gotitas de Vida', de la mano de María Almagro. La docente ha agradecido el galardón junto a los dos alumnos que han participado en el proyecto. «Este premio representa el esfuerzo y la labor de toda la comunidad educativa del SAFA Jerez en el que se han implicado profesores, familias y alumnos para difundir este mensaje tan importante. Ellos, los estudiantes, fueron el altavoz de un mensaje tan importante como es el donar sangre», asegura Fernández.

Y posteriormente ha sido el profesor del CEIP Luis Vives, junto a dos de sus alumnos- quienes ha recogido el premio por el proyecto de Innovación 'ArteVives. El arte de transforma al barrio' y las felicitaciones del diputado Juancho Ortiz antes de entregarle el galardón. El docente ha iniciado su discurso con palabras de agradecimiento a los organizadores de este certamen, a las autoridades presentes, al resto de finalistas por «reforzar la educación de esta formar tan bonita».

Y asimismo, resalta que con este reconocimiento no sólo se premia un proyecto, sino que permite «reflejar que queremos ser un motor fundamental en el crecimientos de nuestros alumnos. La escuela debe servir para eso, para darles la oportunidad de demostrarle quienes son. Desde Luis Vives solo queremos que sepáis que se puede cambiar el mundo en pequeñas parcelitas que si sumamos cada uno de nosotros con nuestra voluntad conseguiremos grandes cosas».

«Construir un mundo mejor»

El alcalde de Cádiz, Bruno García, felicita tanto a los proyectos ganadores como a los que han quedado finalistas. «Los seis tenéis una voluntad continua de querer cambiar el mundo a base de pequeñas voluntades. Y hoy todos sumamos».

Asimismo, el regidor agradece a los seis colegios que han participado «porque lo importante es lo que habéis dado cada uno para crear una sociedad mejor». «La única solución para contribuir a un mundo mejor es el gran empeño que ponen los docentes con la creación de, por ejemplo, estos proyectos».

Por su parte, la directora de LA VOZ de Cádiz, María Almagro, subraya el nivel de todas las candidaturas. «En esta edición se han presentado unos proyectos de gran calidad, proyectos con ganas y que seguramente han estado llenos del entusiasmo de los profesores y también de sus alumnos y que les ha llevado tiempo y dedicación. Así que a todos los participantes, desde aquí, muchas gracias».

Y concluye su intervención con una reflexión: «todos ellos tienen un nexo común. Sean de uno u otro colegio o instituto o ciudad, todos comparten que la creatividad y el educarse en valores pueden ser el motor del progreso. Hablan de compromiso, de disciplina, de seguir pautas, de mejorar en comunidad y de trabajar en la empatía y la solidaridad».

«Muchos de ellos pasan por transformar procesos, resolver problemas ambientales, tecnológicos o sociales. Y eso es algo que merece ser celebrado», se dirige, agradecida, a los docentes.