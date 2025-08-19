Puerto Real aprueba la cancelación de dos de los tres grandes préstamos que tiene el Ayuntamiento

En el pleno extraordinario celebrado este martes se ha aprobado por unanimidad de toda la corporación una operación financiera con la que se espera tener efectos beneficiosos para la ciudad.

Efectivamente, con la modificación presupuestaria aprobada se van a cancelar dos de los tres grandes préstamos que tiene el ayuntamiento, amortizando 9.530.809,49 €. Esto va a suponer que de la última liquidación del presupuesto que resulta un volumen de endeudamiento del 134,24%, ahora se va a dejar por debajo del 110%. Este porcentaje permitiría, en el caso de que fuera necesario, la posibilidad de realizar nuevas operaciones de crédito a las que hasta ahora no autorizaba el Ministerio de Hacienda.

Por otro lado, esta operación va a permitir aumentar en casi 1,5 millones de euros el presupuesto municipal. Y esto, en palabras de la alcaldesa, Aurora Salvador, «sí que es una buena noticia ya que vamos a tener una mayor capacidad de gasto e inversiones para nuestra ciudad».

El Concejal de Hacienda, José Alfaro, señalaba que «es cierto que, para nosotros, esta operación de pago de deuda, la planteamos como una jugada política obligada: las reglas fiscales a las que estamos sometidos los ayuntamientos fuerzan a utilizar el remanente de tesorería para priorizar el pago frente a la inversión social. Nuestra primera apuesta hubiera sido financiar proyectos de gran calado, como la adquisición de viviendas para alquiler social o la mejora de los servicios públicos y de infraestructuras necesarias en nuestro municipio. Como ya hicimos con la adquisición de 14 viviendas en la Cruz de la Degollada para alquiler asequible».

En definitiva, con el apoyo unánime del pleno municipal esta modificación presupuestaria supone un logro en la gestión: ya que se aumenta en 1,5 millones de euros el presupuesto; se reduce la deuda viva del ayuntamiento en casi un 19% con respecto a 2024 o un 45% si vemos la evolución de los últimos tres años, a la par que se genera la posibilidad de realizar nuevas operaciones de crédito, si fuera necesario, para financiar más proyectos sociales en el futuro.

