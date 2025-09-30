Un pueblo de la costa de Cádiz celebra esta semana su Ruta de la Ternera Ecológica: Se podrán probar todas estas tapas por 5 euros

La Delegación de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Barbate ultima los preparativos para la celebración de la II Ruta de la Ternera Ecológica de la Sierra del Retín, que tendrá lugar del 1 al 5 de octubre de 2025.

Tras el éxito de la primera edición, en la que se contabilizaron más de 6.000 tapas vendidas, este evento gastronómico regresa para seguir poniendo en valor un producto de gran valor como la ternera ecológica y el modelo de ganadería ecológica del municipio.

Durante la ruta, bares y restaurantes locales ofrecerán una tapa elaborada con ternera ecológica de la Sierra del Retín, acompañada de una bebida, al precio popular de 5 euros. Los comensales podrán completar un tapaporte con sus degustaciones y entrar en el sorteo de atractivos premios.

Además de la ruta gastronómica, el evento contará con un variado programa de actividades paralelas, que incluirá jornadas técnicas sobre ganadería ecológica y sostenibilidad, exhibiciones de show cooking, una demostración de despiece de media canal de ternera, rutas de trazabilidad por la Sierra del Retín, actuaciones musicales y de baile, así como una exposición fotográfica temática, todo ello con el objetivo de acercar al público los valores de la producción ecológica y la cultura gastronómica local.

Uno de los momentos destacados será la cata a ciegas de las tapas participantes y presentación de las propuestas culinarias, que se celebrará en la Lonja Vieja el próximo 9 de septiembre, con la valoración de un jurado especializado.

La delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Barbate, Gema Rivera, ha destacado que «esta ruta persigue resaltar la calidad de los productos locales y fomentar la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente en la producción ganadera», haciendo un llamamiento a todos los establecimientos hosteleros y de restauración del municipio «a sumarse a esta iniciativa, que supone una oportunidad única para mostrar la creatividad gastronómica de nuestra tierra y contribuir al impulso de un modelo alimentario más sostenible».

