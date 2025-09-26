Este pueblo de Cádiz se convertirá en la capital del Rock este fin de semana: podrás disfrutar gratis de todos estos grupos

Los días 26 y 27 de este mes de septiembre se celebra en El Bosque la quinta edición del Avanti Rock Festival. Esta cita musical, ya consolidada en el calendario cultural de la provincia de Cádiz, regresa con un cartel cargado de artistas y un programa paralelo de actividades diseñado para el disfrute de toda la familia. La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz es una de las instituciones que colaboran en la organización del festival.

La música, como protagonista absoluta del Avanti Rock, empezará a sonar el viernes 26 con los conciertos de Alfonso del Valle & Van Moustache a las 19:00 horas en la Plaza San Antonio, seguidos por Mapache a las 20:30 en la Plaza del Andén. A continuación, ya en el Recinto Ferial, será el turno de AmyJo Doh & The Spangles, a las 22:00 horas, y de la banda Avanti Rock a las 23:30 horas.

El sábado 27 la programación incluye actividades desde primera hora de la tarde. Así, a las 13:00 y las 14:00 horas se llevarán a cabo dos charlas que girarán en torno al 'Rock andaluz' y a la 'Sostenibilidad y energías limpias', respectivamente. Ambas se podrán seguir en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Luego, a partir de las 15:00 horas, se celebrarán talleres infantiles y musicales en las calles del municipio y en el Recinto Ferial. Y habrá igualmente una degustación de productos de la Sierra.

Por la noche, a partir de las 19:00 horas, el Recinto Ferial se convierte de nuevo en el epicentro musical del festival con sesiones de DJ de música internacional de los años 70 y los conciertos de Deseo Mara a las 20:00 horas, Gato Ventura a las 21:15 horas, Rienda Suelta a las 22:45 horas y Pájaro, que pondrá el broche final a las 00:00 horas.

Esta nueva edición del Avanti Rock tendrá un acto muy especial, como es el acto de hermanamiento con el Trebufestival de Trebujena.