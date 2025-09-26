El PSOE de Barbate pide al alcalde que rompa el pacto con el PP y se ofrece a «dialogar»

El secretario general del PSOE de Barbate (Cádiz) y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javier Rodríguez, junto al secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha hecho un llamamiento al alcalde de la localidad, Miguel Molina (AxSí), rompa el pacto con el PP y ha añadido que el PSOE «está dispuesto a dialogar para trabajar por el presente y el futuro de Barbate, anteponiendo los intereses de los vecinos a los personalismos y las siglas políticas».

En una nota, Rodríguez ha recordado que el alcalde ha reclamado recientemente a la Junta el cumplimiento de sus compromisos en materia de infraestructuras y vivienda. En este sentido, ha anunciado que el PSOE volverá a llevar al Pleno una moción sobre los «incumplimientos de los compromisos electorales adquiridos tanto por el presidente andaluz, Juanma Moreno, como por la entonces candidata local del PP, Ana Moreno».

Entre las principales demandas a incluir en los próximos presupuestos autonómicos, el portavoz del PSOE ha citado la construcción de un nuevo centro de salud, viviendas de protección oficial, una residencia de mayores y mejoras en las infraestructuras viarias que conectan Barbate y Zahara de los Atunes

El portavoz del PSOE ha destacado que el Gobierno de España ha incrementado en más de 200.000 euros mensuales la Participación Integral del Estado (PIE) destinada a Barbate, mientras que la Junta de Andalucía «no ha aumentado ni un solo euro» la financiación a los ayuntamientos a través de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).