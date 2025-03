Teresa Ribera y Zapatero hacen campaña en Cádiz para las elecciones europeas con un mensaje de miedo sobre el PP y VOX

La Vicepresidenta Tercera del Gobierno, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y candidata del PSOE a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Teresa Ribera, ha participado este domingo en Cádiz en un acto de campaña junto al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el Secretario General del PSOE-A, Juan Espadas. Los socialistas, como ya hicieron en la campaña para el 23-J del pasado año, han basado su mensaje en una campaña de miedo y alerta contra el Partido Popular y Vox.

Con algo más de veinte minutos de retraso llegaba la comitiva socialista al Monumento a las Cortes de Cádiz. Allí eran recibidos entre vítores y aplausos y un público cercano a las doscientas persoans que portaban banderas de España, del PSOE, la Unión Europea y el colectivo LGTBIQ+.

«Es una alegría venir a Cádiz con la familia política que entiende la importancia de lo que nos jugamos, me siento como en casa», empezaba afirmando Teresa Ribera, quien lanzaba un primer mensaje contra PP y VOX, afirmando que «ahora parece que se pone de moda el enfrentamiento cerril, parece que importa quien dice la barbaridad mas grande, quien miente más, quien pega palos a un muñeco, parece que forma parte de una competición», pero «no lo van a conseguir, no, porque somos muy conscientes de lo que es trabajar con respeto día a día, convencido de que las bases de lo que tenemos hoy serán las bases para un mañana».

En palabras de la candidata del PSOE «hay muchas Europa, la Europa de los hombres de negro que también conocimos, que cuando hay problemas con el gas ruso, responde de la mejor manera. Aquí lo conocéis con proyectos del día a día, la innovación, la actividad naval, las infraestructuras, son debates del día a día, que pasa con el carbón, que pasa con Navantia… y ¿sabéis que pasa? que queremos mirar al futuro, queremos pensar en refinerías que se conviertan en valles de hidrógenos, queremos que Navantia sea un referente en la eólica offshore, pensamos en nuestra agricultura, en nuestro mundo rural, queremos pensar en los problemas y desafíos que tenemos hoy, los enfrentamos con honestidad para seguir construyendo y escuchando a todo el mundo«.

Destacaba la importancia del trabajo común entre todos los países de la Unión Europea. «Nos cayó una pandemia y en lugar de decir que cada cual se las apañe, pensamos como producir una vacuna para todos los europeos, pensamos como hacer para que la gente siguiera teniendo empleo, trabajo», antes de volver a criticar que el Partido Popular «sigue protestando porque las cosas van bien, porque hay 21 millones de personas cotizando en la Seguridad Social, protestan porque España esta a la cabeza de construcción de empleo».

«Ese sigue siendo nuestro objetivo, y no hay manera de construir una sociedad justa, una sociedad propositiva, constructiva, queremos una sociedad que entienda que para que nos vaya bien a nosotros les tiene que ir bien a los demás. Ese fue el origen de Europa, cero conflictos de cara al futuro, bienestar para todos, y que los elementos de conflicto se conviertan en elementos de paz», argumentaba.

En el PSOE «queremos seguir ganando las batallas que merecen la pena. batallas por la capacitación digital, batallas para una agricultura preparada para los grandes desafíos, y no para seguir explotando el agua hasta que se acabe. Y hay una cosa enormemente preocupante, y que pensamos que jamás volveríamos a ver, y es ese desafío a la idea de Europa, y ahora sin ningún pudor dicen que el patriotismo por delante, el localismo por delante, ¿Cuánto puede durar una política localista? No queremos que nuestros hijos y nietos no tengan campo en el que cultivar. Hay un compromiso, firme y sólido de entender esa vida común, la solidaridad y la unidad«.

«No hay un sitio mejor que Cádiz para hablar de Europa»

El expresidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero basó su discurso en dos pilares, alabar a Cádiz, «este Cádiz constitucional y europeísta, este Cádiz de historia infinita... ¡qué suerte tiene Europa con que Cádiz sea europea!«, y por otro lado a criticar al Partido Popular y a VOX.

«Aquí está la historia del sur, la historia del intercambio, de la convivencia, una inteligencia incomparable, porque la mejor inteligencia es la ironía, y en ironía sois incompatibles. Es la mejor forma de entender la vida, sobre todo si te toca la derecha como os ha tocado aquí. Este Cádiz inteligente, este PSOE de los trabajadores, de los humildes, de los derechos de las mujeres e igualdad, el PSOE de los derechos de las personas que aman a personas del mismo sexo, este PSOE de la concordia, de la convivencia, este es el PSOE que acaba de ganar en Cataluña, el PSOE de Salvador Illa y Pedro Sánchez, es importante ganar, pero es importante para qué ganar», señalaba Zapatero, quien continuaba alegando que «el PSOE no ha ganado en Cataluña por sentir la alegría de ganar a los otros, ha ganado para servir y unir, y ganar para unir es ganar para mucho tiempo, y para mejor».

En Cádiz «iluminados por los ilustrados y liberales de la Constitución de Cádiz, tenemos que recordar los valores esenciales de la Democracia, se gana en democracia para construir, para tener un país que viva en convivencia, en paz, y por eso hemos vuelto a escribir otra página de la historia que este partido».

Para Zapatero «no hay un sitio mejor que Cádiz para hablar de Europa, y de la lista que representamos con Teresa ribera. Me siento identificado, leal, porque tenemos la mejor lista al parlamento europeo que nunca ha presentado el PSOE. Conozco bien esa lista, llena de mujeres capaces, valientes, determinadas«, y aseguraba el expresidente que »Teresa Rbera es la mejor ministra de España en materia energética, no lo va a decir nadie, pero está logrando en poco tiempo una transformación histórica«.

«Europa nació para los derechos y libertades, para la igualdad como quisieron los liberales de Cádiz, los ilustrados que promovieron un cambio histórico .Defendemos una Europa que no ceda ante la extrema derecha, una Europa que lidere el afán por la paz en el mundo, una Europa que sea solidaria, ahora vienen a decir estas nuevas derechas ilustradas que eso de la justicia social, que pretenden construir una Europa en la que solo creamos en nosotros mismos. La Europa europeísta que es Andalucía, quizás la comunidad más europeísta de España y Europa, porque tiene esa visión universal, que vuestra historia adorna porque ha sido más creativa que nunca cuando la libertad os ha acompañado, porque es la sabia más poderosa que ha tenido Europa, porque nunca en ningún sitio como en esa tierra se ha luchado por la libertad de las mujeres, si hay una tierra que se siente solidaria, es Andalucía, y por eso cuando vayamos a votar, pensemos en Europa, la libertad, en la democracia«. exclamaba Zapatero.

«Nos jugamos el futuro de España en la Unión Europea»

El Secretario General del PSOE-A, Juan Espadas, reconocía que «aquí (en Cádiz), los socialistas nos sentimos a gusto, con fuerzas, con ganas de trasladar mensajes positivos a la sociedad, para construir siempre» y pedía «un esfuerzo de la militancia socialista para que los que votaron el 23 de julio en las pasadas generales vayan a votar. Nos jugamos el 9 de junio el presente y sobre todo el futuro de España en la Unión Europea, nos lo jugamos entre los populismos extravagantes y contra todo lo que se ha construido y consolidado en estos años de proyecto europeo».

«Estamos entre la derecha y la extrema derecha, la derecha no sabe donde ponerse, parece que están en contra del proyecto europeo, están en contra de los pilares del proyecto europeo, querer enfrentar sus ideales. Los socialistas lo tenemos claro, vamos a estar con los pilares que construyeron Europa, un espacio en el que Europa esté en el correcto lugar de la historia«, argumentaba.