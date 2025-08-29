La provincia registrará más de 139.000 desplazamientos por carretera en la 'Operación Retorno'

La Dirección General de Tráfico ha activado este viernes el dispositivo especial de vigilancia y regulación de las carreteras en la Operación 'Retorno de verano', en la que se esperan más de 139.500 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras gaditanas desde las 15 horas de hoy viernes 29 hasta las 24 horas del domingo, 31 de agosto.

En este periodo coincidirán en carretera un importante movimiento de vehículos por toda la red viaria de la geografía nacional, motivado por el retorno de los que finalizan sus vacaciones, el más importante en cuanto a movimientos del verano. Se producirá un retorno «escalonado» entre el viernes y el fin de semana, con desplazamientos especialmente el domingo 31 de agosto.

Durante el fin de semana también se originarán movimientos de salida por el comienzo del mes vacacional de septiembre hacia zonas turísticas de costa. A estos movimientos, se unirán los habituales de fin de semana estival.

Al tráfico habitual por vacaciones, se unen cada año los vehículos matriculados en otros países europeos que vienen a España o que transitan por ella hacia otros puntos como Portugal o países del norte de África. Entre ellos destaca los que se engloban dentro de la Operación Paso del Estrecho, donde las previsiones apuntan a un incremento de un 5% respecto a los 850.000 vehículos que cruzaron el Estrecho el pasado año.

Carreteras con más tráfico

En la provincia de Cádiz las carreteras que soportarán una mayor intensidad de tráfico son: AP-4, N-IV, A-4, N-340, A-48, A-480, A-7 y A-491. Los horarios con mayor circulación de vehículos serán el viernes 29 de agosto, de 18 a 22 horas; el sábado 30 de agosto, de 10 a 15 horas y de 18 a 22 horas; y el domingo 31 de agosto, de 10 a 15 horas y de 17 a 20 horas.