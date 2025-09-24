Cultura
La provincia de Cádiz celebra el día del flamenco: fechas y programación completa de actividades en los diferentes municipios
Las citas se desarrollan en hasta trece localidades
Los días 26 y 27 de septiembre hasta 17 recitales tendrán lugar en 13 localidades de la provincia, en peñas culturales, con motivo de la celebración del Día Mundial del Flamenco.
La VII edición de este programa en la provincia tendrá actuaciones el día 26 en Algeciras, Jerez, Chipiona, Sanlúcar, Cádiz y Alcalá del Valle, y el 27 en Guadalcacín, La Línea, Arcos, Jerez, San Fernando, El Puerto, Barbate y Chiclana. En Jerez se celebran 5 recitales entre los dos días.
26 de septiembre
Algeciras - 20.00 horas:
Sociedad del Cante Grande cante: Manuel de Cantarote
Guitarra: Nono Jero
Jerez - 20.30 horas
Peña C. Flamenca Amigos de Estella cante: África Granados y Antonia Acuña
Guitarra: Emiliano Liti
Chipiona - 21.00 horas
Peña Cultural Flamenca José Mercé
Cante: Alba Bazán guitarra: Manuel Lin
Sanlúcar - 21.00 horas
Peña C. Flamenca de Puerto Lucero
Cante: Juanito Berrocal y El Nono
Guitarra: Niño de la Escalerilla
Cádiz - 21.30 horas
Peña Flamenca Juanito Villar
Cante: Nazaret Cala
Guitarra: Niño de la Leo
Jerez - 21.30 horas
A. C. F. Fernando Terremoto
Cante: Coral de los Reyes
Guitarra: Antonio Higuero
Alcalá del Valle - 22.00 horas
Peña C. Flamenca Frasquito El Rubio
Cante: José «Mijita»
Guitarra: Domingo Rubichi
27 de septiembre
Guadalcacín - 13.30 horas
Peña Flamenca El Perro de Paterna
Cante: Lucía Aliaño
Guitarra: Paco León
El Puerto - 21.30 horas
Peña Flamenca Al Alma
Cante. Selu del Puerto
Guitarra: Adriano
La Línea - 14.30 horas
Peña Flamenca Linense
Cante: Caracolillo de Cádiz
Guitarra: Paco León
Jerez - 21.30 horas
Peña Tío José de Paula
Cante: Antonio Peña Carpio «Tolo»
Guitarra: Manuel Jero
Arcos - 15.00 horas
Peña Cultural Flamenca de Arcos
Cante: Anabel Rosado
Guitarra: Santiago Moreno
Jerez - 21.30 horas
Centro Flamenco Antonio Chacón
Cante: Tomás Rubichi
Guitarra: Bernardo Rubichi
Jerez - 16.30 horas
A. C. Flamenca Luis de la Pica
Cante: Antonio Agujetas
Guitarra: Domingo Rubichi
Barbate - 22.00 horas
Peña Flamenca Niño de Barbate
Cante: Alberto «El Almendro»
Guitarra: Niño de la Leo
San Fernando - 21.00 horas
La Fragua Asociación Flamenca
Baile: Paca Rodríguez
Cante: Diego de Gloria
Guitarra: Juan Manuel Fernández
Chiclana - 22.00 horas
Peña Flamenca Chiclanera
Cante: Raúl Gálvez
Guitarra: Miguel Ramos