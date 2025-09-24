Cultura

La provincia de Cádiz celebra el día del flamenco: fechas y programación completa de actividades en los diferentes municipios

Las citas se desarrollan en hasta trece localidades

La provincia de Cádiz celebra el día del flamenco: fechas y programación completa de actividades en los diferentes municipios

L. V.

Cádiz

Los días 26 y 27 de septiembre hasta 17 recitales tendrán lugar en 13 localidades de la provincia, en peñas culturales, con motivo de la celebración del Día Mundial del Flamenco.

La VII edición de este programa en la provincia tendrá actuaciones el día 26 en Algeciras, Jerez, Chipiona, Sanlúcar, Cádiz y Alcalá del Valle, y el 27 en Guadalcacín, La Línea, Arcos, Jerez, San Fernando, El Puerto, Barbate y Chiclana. En Jerez se celebran 5 recitales entre los dos días.

26 de septiembre

Algeciras - 20.00 horas:

Sociedad del Cante Grande cante: Manuel de Cantarote

Guitarra: Nono Jero

Jerez - 20.30 horas

Peña C. Flamenca Amigos de Estella cante: África Granados y Antonia Acuña

Guitarra: Emiliano Liti

Chipiona - 21.00 horas

Peña Cultural Flamenca José Mercé

Cante: Alba Bazán guitarra: Manuel Lin

Sanlúcar - 21.00 horas

Peña C. Flamenca de Puerto Lucero

Cante: Juanito Berrocal y El Nono

Guitarra: Niño de la Escalerilla

Cádiz - 21.30 horas

Peña Flamenca Juanito Villar

Cante: Nazaret Cala

Guitarra: Niño de la Leo

Jerez - 21.30 horas

A. C. F. Fernando Terremoto

Cante: Coral de los Reyes

Guitarra: Antonio Higuero

Alcalá del Valle - 22.00 horas

Peña C. Flamenca Frasquito El Rubio

Cante: José «Mijita»

Guitarra: Domingo Rubichi

27 de septiembre

Guadalcacín - 13.30 horas

Peña Flamenca El Perro de Paterna

Cante: Lucía Aliaño

Guitarra: Paco León

El Puerto - 21.30 horas

Peña Flamenca Al Alma

Cante. Selu del Puerto

Guitarra: Adriano

La Línea - 14.30 horas

Peña Flamenca Linense

Cante: Caracolillo de Cádiz

Guitarra: Paco León

Jerez - 21.30 horas

Peña Tío José de Paula

Cante: Antonio Peña Carpio «Tolo»

Guitarra: Manuel Jero

Arcos - 15.00 horas

Peña Cultural Flamenca de Arcos

Cante: Anabel Rosado

Guitarra: Santiago Moreno

Jerez - 21.30 horas

Centro Flamenco Antonio Chacón

Cante: Tomás Rubichi

Guitarra: Bernardo Rubichi

Jerez - 16.30 horas

A. C. Flamenca Luis de la Pica

Cante: Antonio Agujetas

Guitarra: Domingo Rubichi

Barbate - 22.00 horas

Peña Flamenca Niño de Barbate

Cante: Alberto «El Almendro»

Guitarra: Niño de la Leo

San Fernando - 21.00 horas

La Fragua Asociación Flamenca

Baile: Paca Rodríguez

Cante: Diego de Gloria

Guitarra: Juan Manuel Fernández

Chiclana - 22.00 horas

Peña Flamenca Chiclanera

Cante: Raúl Gálvez

Guitarra: Miguel Ramos

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app