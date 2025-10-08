La provincia activa los resortes para absorber la carga de trabajo que se viene encima

Las expectativas laborales para la provincia de Cádiz son óptimas. La carga de trabajo que se avecina tanto en el sector industrial como en el aeronáutico han llevado a los agentes sociales gaditanos a tomar medidas con el fin de canalizar la formación de los nuevos trabajadores y, además, atender las necesidades de las empresas en materia de empleo. Este miércoles se ha reunido en la Diputación la denominada Mesa por el Diálogo Social que agrupa empresarios, sindicatos y representantes del Gobierno provincial.

El objetivo de este foro no es otro que tomar el pulso a la situación socioeconómica de la provincia y facilitar inversiones y empleo. La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, ha sido la encargada de presidir la reunión junto con el diputado Germán Beardo. Según ha avanzado la presidenta, la reunión ha servido para analizar varios puntos del paisaje laboral gaditano y prever futuras actuaciones.

No hay que olvidar, que este encuentro se lleva cabo un día después de que el Ministerio de Defensa y Navantia firmaran la orden de ejecución de dos nuevos Barcos de Acción Marítima (BAM) para la Armada, cuya ejecución se llevará a cabo en el astillero de Puerto Real. Esta obra supondrá unos 2.000 empleos entre Navantia y su industria auxiliar

Contratos para la industria

Desde luego no es el único contrato que ha ganado la industria gaditana en el último año y que tendrán reflejo a partir de 2026 en el mercado laboral de la provincia. En este sentido, Martínez del Junco ha destacado que la Mesa del Diálogo Social tiene que aportar soluciones a las necesidades de los sectores productivos de Cádiz para ganar eficiencia y competitividad.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), José Andrés Santos, ha indicado que las primeras iniciativas adoptadas por la Mesa se han tomado por consenso. El presidente de los empresarios ha destacado que en 2026 habrá buenas noticias.

En julio de 2024 se puso en marcha uno de los mayores planes formativos de la provincia impulsado por la Junta y suscrito por la patronal del Metal (Femca) y el Clúster Marítimo Naval de Cádiz. La formación específica en el sector naval regresaba así a la provincia después de diez años de ausencia. Las tres instituciones habían unido sus fuerzas para poner en marcha un ambicioso plan formativo plurianual para 8.500 alumnos. El objetivo de este proyecto consistía en formar a los futuros profesionales del metal en disciplinas industriales vinculadas con el sector naval con el fin de incorporarse a las empresas tractoras y a la industria auxiliar. La patronal estimó entonces que la industria gaditana podría generar en los próximos años más de 7.000 empleos y, por ello, resultaba clave la formación especializada de esta mano de obra.

La patronal estima que Cádiz podrá generar en los próximos años más de 7.000 nuevos empleos

Los primeros cursos formativos arrancaron el pasado agosto en la técnica de soldadura TIG (del inglés Tungsten Inert Gas), con un total de 40 horas de formación. Estos profesionales serán los encargados de cubrir las nuevas ofertas de empleo. De hecho, Andrés Santos ha aludido a que la carga de trabajo que se avecina en Cádiz tiene que ver en cierto modo con la pirámide poblacional, es decir, «entramos en una etapa de numerosas jubilaciones y es conveniente tener preparado el relevo generacional». En este sentido, el presidente de los empresarios se ha referido a la recuperación del talento y a la necesidad imperiosa de que ese talento no huya de la provincia por falta de oferta.

La representante de CC OO, Inmaculada Ortega, ha comentado que la reunión ha servido para poner los pilares de un marco laboral que debe servir para atraer empleo al sector industrial gaditano. En esta misma línea, según la dirigente sindical, «nos situamos en una posición de futuro para sectores como la logística». Ortega ha hecho hincapie en sectores que tienen dificultades para encontrar nueva mano de obras. Es el caso de la construcción y el agrícola.

Ortega ha recalcado la importancia de los planes de formación para evitar el desempleo y se ha referido de manera muy especial a Sanlúcar, La Línea y Barbate, principales agujeros negros del mercado laboral gaditano.

La secretaria provincial de CC OO ha aprovechado la oportunidad para destacar que en los últimos diez años la provincia ha pasado de contar con 360.000 ocupados a sumar 430.000.

Paula Fernández, secretaria provincial de UGT, ha destacado en su alocución que la puesta en marcha de la Mesa del Diálogo Social supone un compromiso con Cádiz para generar nuevas oportunidades de empleo.

Por último, el diputado y vicepresidente cuarto de Diputación, Germán Beardo, ha sido el encargado de cerrar el turno de intervenciones señalando que la Mesa no es un foro de negociación colectiva sino de análisis de los sectores clave de la producción de nuestra provincia. Ha indicado también que este foro contará con financiación que estará a cargo del presupuesto de la Diputación.

La Mesa del Diálogo Social nació en octubre de 2024 de la mano de la Diputación de Cádiz y se fundó con el objetivo de trabajar en el desarrollo económico y social del territorio. El vicepresidente cuarto de la Diputación, Germán Beardo, como responsable del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, es su presidente. Al margen de los asuntos laborales, la Mesa también se hace eco de los problemas de infraestructura que sufre la provincia en materia de transporte y comunicación, como la necesidad de contar con un tercer carril en todo el recorrido de la AP-4, el desdoble de la Nacional IV, el tramo de autovía entre Vejer y Algeciras, la conexión por ferrocarril entre la provincia de Cádiz y Marruecos a través del túnel del Estrecho o la mejora de la conectividad dentro de la provincia, entre otras.