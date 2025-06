Profesionales de Dermatología desarrollan iniciativas de concienciación sobre el cáncer de piel en la provincia de Cádiz

LA VOZ DE CÁIDZ Cádiz 26/06/2025 a las 12:15h. Compartir Copiar enlace

El Servicio de Dermatología de los hospitales Puerta del Mar de Cádiz y San Carlos de San Fernando está desarrollando diversas actividades en el marco de la campaña Euromelanoma 2025, una iniciativa europea de concienciación sobre el cáncer de piel con la que los profesionales de estos centros gaditanos llevan comprometidos desde hace años.

La semana pasada tanto el hospital de Cádiz como el de San Fernando acogieron sendas jornadas de Dermatología dirigidas a los profesionales sanitarios con el objetivo de realizar un cribado minucioso de lesiones cutáneas mediante exploración física y dermoscópica. Además, con esta iniciativa se busca fomentar la prevención, concienciar sobre los riesgos de la exposición solar sin protección y promover hábitos saludables de fotoprotección, comenzando por el propio colectivo sanitario como referente en salud pública.

Así, durante esta actividad se atendieron 150 profesionales en el Puerta del Mar y 93 en San Carlos, alcanzando una participación de más de 240 personas que se sometieron a revisiones de lesiones cutáneas y asesoramiento en fotoprotección, todo ello adaptado al contexto clínico y científico del personal asistente. Como resultado, se detectaron cinco lesiones sospechosas de cáncer cutáneo y dos lesiones melanocitarias atípicas.

El Servicio de Dermatología destaca el compromiso con la detección precoz del cáncer de piel, la promoción de la salud y la educación sanitaria, agradeciendo la amplia participación e implicación del personal asistencial en esta jornada preventiva.

De otro lado, el pasado mayo, una dermatóloga del Hospital Universitario Puerta del Mar se desplazó a Barbate para llevar a cabo una jornada formativa de fotoprotección y hábitos saludables de exposición solar dirigida a profesionales de la actividad de la almadraba y celebrada a pie de barco.

Esta iniciativa persigue sensibilizar sobre los riesgos de la exposición solar prolongada y sin protección, especialmente en un entorno laboral de alta incidencia como el marítimo. En total, fueron atendidos 70 profesionales, entre los que se encontraban miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, almadraberos, buzos, técnicos e inspectores de pesca, así como otros trabajadores vinculados a esta tradicional actividad pesquera.

Durante la jornada, se ofreció consejo sanitario personalizado, se abordaron las recomendaciones actualizadas en fotoprotección, se resolvieron dudas sobre lesiones cutáneas y se entregó material informativo de la campaña Euromelanoma.

La acción se enmarca dentro del compromiso del Complejo Hospitalario Universitario Puerta del Mar-San Carlos con la promoción de la salud dermatológica y la prevención del cáncer de piel, especialmente en grupos profesionales considerados de riesgo. Esta intervención refuerza el papel de los profesionales sanitarios del sistema público andaluz en la educación sanitaria comunitaria, y subraya la importancia de acercar la medicina preventiva a colectivos laborales tradicionalmente expuestos a condiciones extremas de radiación solar.

Consejos para la prevención del cáncer de piel

El cáncer de piel se puede prevenir. En torno al 50% de los melanomas y hasta el 90% de los carcinomas cutáneos (carcinoma basocelular y carcinoma espinocelular) podrían prevenirse con unos hábitos fotosaludables de fotoprotección desde la infancia y a lo largo de toda la vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir el tiempo de exposición solar a mediodía, resguardarse a la sombra, proteger la piel y los ojos empleando sombreros, gafas de sol, prendas de vestir cubrientes y cremas solares apropiadas a cada tipo de piel.

Además, aconseja beber abundante agua y consumir alimentos ricos en antioxidantes. Estas medidas deben ponerse en marcha cuando el Índice Ultravioleta (UVI) alcance un valor de 3 o más y aumentarlas acorde al aumento de peligrosidad de la radiación solar. Estas recomendaciones aplican a cualquier actividad que se desarrolle al aire libre, no solo en la playa, también en el trabajo, realizando deporte o cualquier otra actividad de ocio.

Del mismo modo, deberán extremarse en situaciones de vulnerabilidad individual (infancia, senectud, embarazo, tipo de piel, historia de cáncer de piel o enfermedades predisponentes) o riesgo medioambiental (valor de UVI de 8 o más, nubosidad, viento, radiación refleja). Por otro lado, las lámparas de rayos UV son cancerígenas, por lo que no se recomienda su uso recreativo.

Desde una perspectiva global de salud, una exposición solar moderada es necesaria para mantener unos niveles adecuados de vitamina D. Puesto que el sol es la principal fuente de vitamina D, las personas en riesgo de hipovitaminosis deberán vigilar sus niveles plasmáticos de 25-OH vitamina D3 e incrementar su aporte a través de la alimentación o mediante suplementos dietéticos en caso necesario.

La regla del ABCDE es una medida que puede ser de gran utilidad para detectar precozmente el melanoma, el cáncer de piel más peligroso: A de asimetría (una mitad del lunar no es igual a la otra); B de bordes irregulares (los bordes son desiguales, borrosos o poco definidos); C de color (la pigmentación no es uniforme y se observan cambios de color de una zona a otra del lunar); D de diámetro (el lunas cambia de tamaño y mide más de 6 milímetros) y E de evolución (el tamaño, la forma o el color del lunar cambian con el tiempo).