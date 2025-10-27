A prisión un delincuente multirreincidente de Sanlúcar tras intentar apuñalar a un empresario y enfrentarse con la Policía

La Policía Nacional ha desarrollado una destacada actuación en Sanlúcar de Barrameda que ha culminado con la detención de un conocido y agresivo delincuente, con numerosos antecedentes policiales y ampliamente conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los hechos se remontan a comienzos del mes de septiembre, cuando el ahora detenido inició una sucesión de delitos que generaron una notable alarma social, entre ellos robos con violencia y robos en establecimientos y vehículos. Las acciones delictivas se cometían principalmente durante la noche, mediante el forzamiento de accesos y el uso de violencia e intimidación contra las personas.

Ante la gravedad de los hechos, el Juzgado de Sanlúcar de Barrameda decretó su detención, iniciándose por parte de la Policía Nacional una intensa labor de búsqueda. El investigado, plenamente consciente del dispositivo policial, extremó las precauciones para evitar ser interceptado.

El último de sus robos se produjo el 13 de octubre, cuando accedió de madrugada a una empresa de la localidad, sustrayendo diversos objetos. El propietario del negocio logró sorprenderle in fraganti y retenerlo momentáneamente, momento en el que el delincuente agredió violentamente al empresario, llegando a sacar una navaja con la que intentó clavársela en el pecho. La víctima consiguió zafarse y el agresor huyó del lugar.

Esa misma tarde, el individuo volvió a actuar, provocando incidentes en una gasolinera de la ciudad. Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazaron de inmediato y establecieron un dispositivo para impedir su huida. Finalmente, el sospechoso fue localizado en una calle próxima, donde, al verse acorralado, atacó a los agentes con la misma arma blanca utilizada horas antes.

Pese a su violenta resistencia, los policías consiguieron desarmarlo y proceder a su detención, resultando dos agentes lesionados como consecuencia de la agresividad mostrada por el detenido.

Al detenido se le imputan los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y atentado a agente de la autoridad. Tras ser puesto a disposición judicial, ha ingresado en prisión.