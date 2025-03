Las primeras palabras de Jesulín de Ubrique tras sufrir un infarto: «Ha sido horrible»

Jesús Janeiro 'Jesulín' de Ubrique ha tenido un susto. Y por suerte, se ha quedado en eso, en un gran susto. El diestro gaditano fue ingresado este fin de semana en el hospital de Málaga tras sufrir un microinfarto. Se encontraba de vacaciones con su mujer María José Campanario en la localidad costasoleña del Rincón de la Victoria.

De repente, comenzó a sentirse mal y rápidamente se fue para el centro de salud. Pensaba que volvería al hotel pero rápidamente lo enviaron al hospital. «Los médicos me han dicho que he hecho lo correcto y que no entienden con la fortaleza que he podido actuar. No sé, es una situación que desconocía y en la que nunca me había visto, por eso ahora me voy a poner en mano de los profesionales para que busquen el origen de esto«, ha comentado Jesulín ante las cámaras del programa de Telecinco 'Vamos a ver'.

El torero asegura que lleva una vida «sana y normal»: «Soy una persona que me cuido, hago deporte, no fumo y no bebo. Me mantengo en forma, tampoco como antes, pero no estoy obeso y no puedo dar una explicación de lo que ha pasado... ha sido una cosa horrible».

Jesulín ya está en casa después de horas de agobio en los que incluso tuvo que ser ingresado.