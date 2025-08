La primera estructura del BAM de apoyo a submarinos ya emerge en Puerto Real

Primer estructura del BAM IS en el astillero de Puerto Real

La construcción del buque de la Armada para apoyo a submarinos, el conocido como BAM IS, ya es una realidad tangible en el astillero de Puerto Real. Después de varios años de estudio y diseño este nuevo barco, de altas capacidades tecnológicas, ha dejado de ser un proyecto técnico sobre el papel para comenzar a emerger en los talleres de la factoría puertorrealeña.

LA VOZ ha podido saber que la quilla del buque, es decir, la sección central que sirve de nexo o punto de partida para ensamblar el resto de estructuras, ya se encuentra a punto. De hecho, este pasado jueves tuvo lugar un hito simbólico en la factoría con el traslado al exterior del taller de la quilla. Miembros de la Armada y de Navantia certificaron este movimiento en el calendario de plazos fijados para la construcción de este barco. La flotadura del buque está prevista para febrero de 2026 y la entrega a la Armada para finales del mismo año o principios de 2027. Fuentes de Navantia han señalado que se ha superado con éxito el hito de la puesta de quilla.

Los talleres de bloques del astillero siguen trabajando en el corte del resto de secciones. No hay que olvidar que el ensamblaje de las partes no se puede llevar a cabo todavía en el dique, debido a la presencia del 'Juan Carlos I'. No hay que olvidar que el porta-aeronaves 'Juan Carlos I' afronta una profunda obra en su sistema de propulsión que lo mantendrá en el dique puertorrealeño hasta noviembre.

La construcción del buque arrancó de manera oficial el 19 de diciembre de 2024 con el corte de chapa. Este nuevo barco, bautizado con el nombre de 'Poseidón, se convertirá en la principal unidad de la Armada en tareas de apoyo a las operaciones de buceo y sustituirá al buque de Salvamento y Rescate 'Neptuno', una vez se termine su construcción en 2026. El astillero de Navantia Puerto Real fabrica de manera íntegra la embarcación, que pesará aproximadamente 5.000 toneladas y se estima que demandará 1,3 millones de horas de trabajo.

La construcción del buque, que se incorporará al portfolio de Navantia, generará aproximadamente 1.100 empleos: 160 serán empleados directos de Navantia, 300 formarán parte de la industria colaborada y 660 se producirán en suministradores y otras empresas.

Se trata de un buque «eléctrico« que presenta aspectos de «última generación» como la planta de distribución de corriente continua con baterías, sensores de intervención subacuática o los propulsores Voith. Además, es una embarcación medioambientalmente muy avanzada. Este proyecto se enmarca en el compromiso asumido por España con la OTAN para alcanzar un gasto en Defensa del 2% del PIB en 2029.