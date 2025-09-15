La previsión del tiempo en Cádiz para esta semana: «El verano quiere despedirse a lo grande»

Calor y levante: esa es la previsión del tiempo para este semana que se inicia este lunes 15 de agosto en la provincia de Cádiz.

Lo deja muy claro en la red social X la cuenta de MeteoCádiz. Y va más allá de esta semana con su predicción:

«Veo, veo. Lunes: levante y calor. Martes: levante y calor. Miércoles: levante y calor. Jueves: levante y calor. Viernes: levante y calor. Sábado: levante y calor. Lunes: levante y calor. Martes: levante y calor. Miércoles: levante y calor. Jueves: levante y calor. Etc... Chim-pom».

Desde Meteosur se entra más en detalles: «La última semana del verano quiere despedirse a lo grande, volveremos a rozar los 40 grados y llegará el levante, todo ello a partir del próximo martes. En cuanto al levante será flojo los primeros días y luego moderado. También esperamos aumento de la nubosidad a mitad de esa misma semana«.

Cabe recordar que el verano, oficialmente, se inició el sábado 21 de junio y se prolongará hasta el lunes 22 de septiembre.

Y este es el resumen aportado por Andalmet para la semana en la provincia de Cádiz, poniendo el foco en la posibilidad de que la calima también tenga protagonismo estos próximos días: «Nubosidad abundante a partir del jueves de tipo medio y alto sin llegar a descartar del todo alguna gota de barro. Calor intenso en el interior con levante de moderado a fuerte en el Estrecho«.

Se añade: «Las noches se van preparando, en algunas zonas, para volver a ser cálidas. El aumento de la nubosidad media y alta a partir del jueves junto con el calor acumulado en la superficie durante el día, nos dejarán unas noches plenamente veraniegas. A media noche, muchos termómetros estarán en 30 grados o más, en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén principalmente aunque no podemos descartarlos de otras zonas que ya iremos viendo con detalle en la previsión diaria. Suerte que las noches ya son lo suficientemente largas como para que, al amanecer, haya logrado refrescar algo«.