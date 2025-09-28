Los presupuestos de 2026 y las lluvias marcarán el futuro de la obra de Tres Caminos

PEPE ORTEGA / JAVIER RODRÍGUEZ Cádiz 28/09/2025 a las 09:18h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La obra de reordenación del cruce de Tres Caminos marcha a buen ritmo. Es una afirmación que se expresa desde la Dirección General de Carreteras a tenor de su desarrollo experimentado en el último año. El planteamiento de la ampliación de los carriles ya está dibujado sobre el terreno y las estructuras aéreas también se aprecian a lo largo de su recorrido.

Sin embargo, el futuro de esta obra está condicionado, por un lado, a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 y, por otro, a los efectos de la climatología. Un otoño con exceso de lluvias podría retrasar los plazos de ejecución. Las constantes precipitaciones del año pasado ya jugaron una mala pasada en el entorno del nudo de Tres Caminos cuando las intensas lluvias del mes de octubre provocaron unas inundaciones en el polígono industrial que la Comunidad de Propietarios achacó a la actuación, que taponó las salidas naturales de agua con los movimientos de tierra.

El ingeniero de Caminos, Indalecio de la Lastra, ha destacado a LA VOZ que se trata de una obra muy compleja. «La construcción de las largas estructuras necesita mucho espacio para trabajar la maquinaria y la entrada y salida de los tajos».

Por lo que respecta a la financiación, el nuevo presupuesto, que aún no ha sido aprobado, debe recoger el pago de las siguientes anualidades de la obra. La reordenación del nudo de Tres Caminos supone una inversión de más de 94,6 millones de euros (IVA incluido) y solo cuenta un arranque de 20 millones. Las cuentas del próximo año deben aclarar los pagos en las próximas anualidades con el fin de garantizar la obra.

Una obra tan compleja como necesaria

Después de casi 20 años de tramitación del proyecto técnico, marcados por cambios de gobierno y los correspondientes retoques hasta quedar aprobado el definitivo, el desenredo del nudo de Tres Caminos cada vez parece estar más cerca. Las maquinarias de la empresa adjudicataria —la UTE formada por la Compaía General de Construcción Abaldo SA y Vías y Construcciones SA— continúan con las labores de acondicionamiento del terreno y una de las tres estructuras planteadas, el paso superior sobre la A-48 que servirá para habilitar la entrada a Chiclana, ya está erguida.

Las otras dos grandes estructuras serán, por un lado, una en forma Y con la que se habilitará el giro hacia Chiclana y se salvará el cauce salino del Caño Zurraque y, por otro, dos viaductos que permiten conectar la CA-33 con la A-4, que se elevarán por encima del resto de las vías de giros del nudo. Según señala el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las tres estructuras serán de «especial consideración» y su ejecución muestra cierta «complejidad por las luces que presentas y especialmente por el terreno donde apoyan». Para esquivar la «escasa capacidad de soporte» que presentan las marismas, se ha optado por «cimentaciones profundas para las estructuras y a tratamientos del terreno para los rellenos y terraplenes».

El paso superior sobre la A-48 que servirá para habilitar la entrada a Chiclana ya está erguido

Una reordenación que es tan compleja como necesaria. La actuación, con la que se pondrá fin a las repetidas imágenes de atascos, sobre todo, en los meses de verano por la llegada de turistas, se enfrenta a un gran reto técnico por su ubicación. Las obras se ejecutan sobre marismas naturales del Parque Natural Bahía de Cádiz, por lo que se ha requerido un «gran ejercicio de coordinación con otros organismos públicos» para garantizar que el ecosistema se conserva en «buen estado» y se ve afectado «lo mínimo» posible. De esta forma, se han aplicado «ciertas limitaciones a la ejecución de las obras» y se han formulado «soluciones más garantistas» para disminuir el impacto como, por ejemplo, permitir el flujo natural de las mareas, eliminar las especies vegetales exógenas, preservar las especies vegetales protegidas o realizar paradas biológicas de abril a julio para la «reproducción de la avifauna presente».

Además de por la fauna y la flora, el terreno conserva unas propiedades muy singulares que influyen en la ejecución de los trabajos. Para hacer frente a las «condiciones geotécnicas desfavorables», representadas por la presencia de caños, arena, arcilla, y terrenos inundados, se tuvo que llevar a cabo un «reconocimiento geotécnico complementario» que condujo a la intensificación de «sobrecargas y mechas drenantes», con el objetivo de reducir tiempo en la «consolidación de los terraplenes más bajos, y mejorar el terreno». Otro punto importante es la trascendencia de la vía que enlaza Puerto Real, San Fernando y Chiclana y por la que cada día circula una media de 58.000 vehículos en dirección a San Fernando y 28.000 vehículos en dirección a Chiclana. Por ello, las correspondientes actuaciones deben desarrollarse sin interrumpir el desarrollo del tráfico.

El tráfico se colapsa en verano en Tres Caminos con la llegada de turistas

La actuación

La actuación supondrá la «mejora de la conexión» de las tres grandes vías que vertebran gran parte de la Bahía de Cádiz (A-4, A-48 y CA-33) y el refuerzo de la «seguridad vial». Para ello, se dotará de dos carriles por sentido a los principales ramales, se ampliará la plataforma de la Autovía A-48, se optimizarán los accesos al polígono de Tres Caminos, mediante su reordenación, lo que favorecerá la llegada de clientes al polo empresarial, y se mejorará la accesibilidad a Chiclana con la construcción del paso superior.

Por otra parte, está previsto la adecuación de la red de drenaje para garantizar un "adecuado trasiego de aguas entre márgenes de la infraestructura" y la "implementación de las medidas correctoras, compensatorias y de restauración paisajística de acuerdo con la Declaración de Impacto Medioambiental".