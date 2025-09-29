El precio del alquiler sube un 8% en el último año en Cádiz

El precio del alquiler en Cádiz sigue aumentando y no hay atisbos de que la situación vaya a mejorar a corto y medio plazo. Un informe sobre la situación de la vivienda en Andalucía en el año 2025, elaborado por Comisiones Obreras, certifica que la provincia es uno de los lugares donde alquilar una vivienda es más complicado debido a los altos precios, que muy difícilmente bajan de 650-700 euros al mes.

Uno de los principales motivos del alto precio de las viviendas en régimen de alquiler es su destinación al turismo. En la gran la mayoría de los casos, son inmuebles que se arrendan entre septiembre y junio, para volver a sacar al mercado únicamente en julio y agosto para turistas. Las administraciones trabajan para combatir y revertir esta situación. Desde 2024, la Junta ha dado de baja 1.352 alojamientos turísticos irregulares en la provincia de Cádiz —471 de ellos en la capital— tras poner en marcha medidas de control. Por su parte, el Ayuntamiento de Cádiz aprobó el pasado mes de mayo una moratoria de tres años para conceder nuevas licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT). Según los últimos datos publicados por el INE en mayo, el número de pisos turísticos en la ciudad alcanzó los 1.539, lo que supone 76 más que en noviembre de 2024.

No obstante, los precios siguen al alza. Según los datos de Fotocasa, el precio del alquiler en la provincia ha aumentado un 8,87% en el último año, aunque en los últimos seis meses, la caída es del 17,38%. En concreto, el precio medio del alquiler en la región se sitúa en 859 euros, aunque varía en función del tamaño. Un inmueble de 100 metros cuadrados o menos se queda en 789 euros de media, si es superior a 100 metros alcanza los 1.122 euros.

Las características de la casa también rigen los precios. Un inmueble con terraza tiene un coste mensual de media de 930 euros, si está amueblado de 854 euros, si tiene ascensor 939 euros y si cuenta con parking hasta 1.005 euros. El portal web especifica que las características más comunes de las viviendas que se ofertan de alquiler son para una casa de 70 metros cuadrados, con dos habitaciones y en una tercera planta.

No obstante, los precios han bajado con respecto a los últimos años. Por ejemplo, en 2021 se situaron en 918 euros la mensualidad, mientras que en 2022 el precio medio fue similar, de 856 euros. En 2023 bajó a los 685 euros, aunque en dos años ha vuelto a aumentar.