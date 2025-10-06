El PP reclama la mejora de las comunicaciones de la provincia dentro de la Ley de Movilidad Sostenible

El PP ha anunciado que ha presentado una serie de enmiendas a La Ley de Movilidad Sostenible presentada por el Gobierno con el propósito de «dotar de infraestructuras y transportes suficientes a la provincia de Cádiz que cada vez está más aislada«.

El diputado nacional del PP por la provincia de Cádiz, Miguel Sastre Uyá, ha criticado que «los criterios que aplica el ministerio Óscar Puente castigan a la provincia que sufre del recorte de inversiones y transportes», frente a lo que ha defendido que «el Gobierno no puede hablar de movilidad sostenible como derecho, si antes no asegura la movilidad básica en todas las provincias de España, y en Cádiz arrastra muchas carencias».

Así, ha defendido que «es necesario un plan de convergencia que establezca unos mínimos de igualdad para la conectividad en España en materia de transportes por carretera, por tren, por aire y también por mar«. Según ha apuntado Sastre, uno de los aspectos fundamentales es en relación al «caos ferroviario que sufre» la provincia de Cádiz, por lo que ha reclamado que la nueva Ley de Movilidad Sostenible contemple «medidas para corregir la situación y que el tren vuelva a funcionar correctamente».

Para ello, se pide un plan de choque con inversiones provincializadas extraordinarias que acabe con las carencias actuales y que se elabore un protocolo de atención a los pasajeros ante cualquier tipo de incidencia «porque lo que no puede ser es que un tren se quede sin aire acondicionado, algo que es recurrente en los trayectos de la provincia, y que no se ofrezca a los viajeros ni agua, o el que un tren quede paralizado toda una noche y no haya un plan de gestión para evacuar a los viajeros a través de vías alternativas».

Otra de las reclamaciones, según ha indicado, pasa por establecer un análisis de incidencias en todos los trayectos que sufran una demora de más de 20 minutos, «no se puede normalizar los continuos retrasos que están sufriendo los trenes en la provincia, algo que se repite todas las semanas en los trayectos que conectan con Madrid».

Transporte aéreo y marítimo

Por otra parte, en materia de aeropuertos, el PP de Cádiz ha insistido en el «agravio que está sufriendo el aeropuerto de Jerez» que ha criticado se encuentra al 50% de su potencial debido a la política de AENA. Así, el PP pide que se congelen las tasas hasta el año 2031 y un plan de incentivos que permita atraer nuevas compañías y potenciar aeropuertos regionales y provinciales.

Miguel Sastre Uyá también ha destacado la importancia que el transporte marítimo tiene en la provincia de Cádiz y ha defendido que «haya por parte del Estado un apoyo específico para la descarbonización de las flotas sin perder competitividad«.

Asimismo, que los ingresos del Mercado Europeo de Emisiones (ETS) se destinen a mejora de la eficiencia energética de los buques y de las infraestructuras portuarias, así como al desarrollo de tecnologías innovadoras, infraestructuras asociadas y combustibles alternativos sostenibles «algo que redundará también en el impulso y creación de empleo en la provincia».

Por último, el PP plantea que en la nueva Ley de Movilidad Sostenible se blinde el autobús como medio de transporte «fundamental para el mundo rural» y critica que el mapa concesional aprobado recientemente por el Gobierno ha eliminado en Andalucía 83 paradas de autobuses que afectan a cerca de 36,000 pasajeros que se han quedado su línea de autobús.

«Lo que buscamos con este plan de convergencia es que haya un mínimo de transporte de calidad en todos los puntos del panorama nacional, pero en concreto en nuestra provincia que es la décima más poblada de España y tiene unas características geográficas que hacen que tenga que ser mirada de una manera especial«, ha concluido Miguel Sastre Uyá, que ha hecho un llamamiento a los diputados gaditanos que »voten estas enmiendas pensando en las necesidades e intereses de la provincia«.