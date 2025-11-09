El PP pone bajo sospecha la obra de Tres Caminos

El Partido Popular ha registrado en el Senado una pregunta dirigida al Gobierno para que aclare, por escrito, si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado alguna investigación administrativa interna sobre la adjudicación y ejecución de las obras del Nudo de Tres Caminos, en la provincia de Cádiz.

Esta nueva iniciativa surge a raíz de una cuestión previa en la que los populares solicitaban información sobre los aspectos que estarían siendo objeto de investigación judicial relacionados con este proyecto de infraestructuras.

Según recoge Europa Press, el PP recuerda que ya formuló varias preguntas acerca del proceso de adjudicación de las obras, y que en su respuesta el Ejecutivo se limitó a señalar que el Ministerio de Transportes «permanece a total disposición de las autoridades judiciales en la investigación en curso».

Los senadores populares subrayan que el Gobierno aludió a una investigación judicial «sin que se hubiera preguntado por ello», lo que ha llevado al grupo a solicitar ahora explicaciones más precisas. En concreto, piden saber qué asuntos concretos están siendo objeto de investigación judicial, qué documentación ha sido requerida al Ministerio y qué información se ha entregado a las autoridades competentes.

Además, el PP ha presentado una segunda pregunta con solicitud de respuesta escrita en la que insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a detallar si ha puesto en marcha alguna investigación interna sobre el proyecto. En caso afirmativo, solicita que se indique la fecha de inicio y el objeto de dicha investigación.