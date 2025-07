El PP pide que se restituya la sede del examen MIR en Cádiz

El Partido Popular de Cádiz reclama al Ministerio de Sanidad que restituya a Cádiz como sede del examen de acceso a las plazas de Formación Sanitaria Especializada conocido como MIR tras «la decisión unilateral y de tapadillo tomada por el Ministerio y sin contar con las comunidades autónomas de excluirla el próximo año».

Lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa en Cádiz la portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Congreso, Elvira Velasco, junto al diputado nacional, Miguel Sastre, en donde han dado a conocer la iniciativa registrada en el Congreso en la que se pide que se reponga no sólo la sede de Cádiz sino también las de Cáceres, Ciudad Real, Vigo, Girona y León que han sido igualmente excluidas

«Se trata de una tropelía de la ministra Sanidad que ha elaborado una Orden Ministerial en la que se reduce el número de sedes de examen sin consultarlo con nadie y por motivos exclusivamente económicos», algo con lo que ha criticado «se está dificultando las opciones de muchos aspirantes y coartando la libertad de que decidan donde quieren examinarse»-

Por ello, desde el Partido Popular se ha insistido en reclamar al Ministerio una rectificación y que la Orden Ministerial que regula el MIR se publique en el BOE con el total de las 28 sedes de exámenes operativas, entre ellas la de Cádiz.

Además, ha denunciado que la oferta de plazas para 2026 es insuficiente y no da respuesta a la necesidad de nuevos profesionales que tiene el sistema sanitario no sólo en Andalucía sino en toda España, especialmente en el ámbito de Medicina de Familia y Comunitaria «pero el Ministerio, a pesar de la petición de las comunidades autónomas, no acredita más unidades docentes».

Igualmente, Elvira Velasco ha mostrado su preocupación de que la convocatoria MIR del próximo año se vea comprometida tras la noticia de dimisión en bloque de los expertos que forman parte de la comisión que elabora el examen. Este comité debería definir, entre finales de septiembre y primero de octubre, las preguntas de la prueba «por lo que los aspirantes a las plazas de formación se encuentran a estas alturas que no saben que va a pasar y cómo se va a preparar».

La portavoz popular ha acusado al Ministerio de «romper las reglas del juego y pasar de un modelo que funcionaba perfectamente con profesionales de reconocido prestigio, con un consenso profesional e independencia técnica a sustituirlo por un modelo centralista en el en el que meten al Ministerio de Función Pública y donde no sabemos qué criterios van a primar». Ante ello, exigen que se de certidumbre a todos esos futuros aspirantes que se están preparando ahora mismo ese próximo examen y que se depuren responsabilidades ante la situación creada.

La diputada popular ha cuestionado el liderazgo y la capacidad de diálogo de la ministra de Sanidad, Mónica García, «enfrentada a los profesionales sanitarios y las comunidades autónomas que son quienes tienen las competencias sanitarias».

Por su parte, Miguel Sastre ha afirmado que la decisión del Ministerio de excluir a Cádiz como sede de las pruebas MIR, «es un agravio más hacia la provincia de Cádiz, otro de los muchos que estamos sufriendo en los últimos siete años con un Gobierno que está castigando a la provincia de Cádiz».

Más temas:

Cádiz