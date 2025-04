El PP de Cádiz reclama una bajada de impuestos al sector agroindustrial para afrontar los aranceles

El diputado por Cádiz del PP y miembro de la Comisión de Agricultura en el Congreso, Pedro Gallardo, ha explicado este lunes la situación de la economía gaditana en relación a la nueva política arancelaria impuesta por Estados Unidos. Gallardo ha informado de los efectos negativos para la agroindustria gaditana de estos gravámenes y ha acusado al Gobierno de la nación de actuar de manera improvisada y sin contar con Europa para hacer frente a esta nueva situación. Gallardo ha aclarado que no se puede depender en exclusiva del mercado norteamericano, pero tampoco se puede actuar sin contar con el resto de la Unión Europea, como ha hecho Pedro Sánchez. Cabe recordar que el presidente español inició la pasada semana una gira por China y Vietnam para fortalecer lazos comerciales con Asia. Se da la circunstancia de que China es el principal enemigo de Estados Unidos en esta controversia comercial.

A juicio de Gallardo, el Gobierno español actúa con parches y lo «que verdaderamente se necesitan son ayudas para ganar competitividad». De esta forma, el PP reclama una bajada de impuestos al sector agropecuario y la reducción de la burocracia, entre otros asuntos. Por ello, el PP pide ayudas directas para las empresas afectadas y un fondo de apoyo o compensación para las empresas exportadoras. A juicio de Gallardo estas ayudas tienen que ser inmediatas. En este sentido, el diputado popular ha lamentado los vetos que ha sufrido en el Congreso la Ley de Fiscalidad Agraria por parte del PSOE, «que significaban unos 700 millones de euros de ahorro».

Temor al retraso de la campaña de pesca del atún de almadraba por la huelga de los inspectores

En su opinión y ante los envites de la política arancelaria norteamericana «resulta clave hacer un frente común contando con las comunidades autónomas». Denuncia que el sector primario de Cádiz está abandonado. Asegura que en Andalucía se han perdido 120 millones de la PAC y Cádiz ha perdido más del 21% de superficie de cultivo de trigo duro y un 19% de su cabaña ganadera. Es decir, «tenemos menos producción y como consecuencia de ellos tenemos precios más altos, lo que ha llevado a una subida del 36% de la cesta de la compra en Cádiz». Pedro Gallardo ha alertado de «la grave situación que padece sector primario abandonado por el Gobierno de Sánchez».

Gallardo ha explicado que en 2018, fecha de la moción de censura contra el PP, había 58.000 hectáreas de trigo y el año pasado, ya con el Gobierno del PSOE, había 40.000, «las hectáreas perdidas son fruto de una PAC realizada a espaldas al sector». Francia y Italia negociaron una PAC en favor del trigo duro y España no. Es la consecuencia de esa pérdida, es decir, «los agricultores se decantan por otros cultivos».

Campaña de las almadrabas

En otro orden de cosas, el PP Cádiz ha mostrado su preocupación por la incertidumbre creada en la actividad de las almadrabas a causa del conflicto que mantienen los inspectores de pesca con el Ministerio y que podría retrasar el inicio de la campaña de pesca.

Gallardo ha señalado el impacto negativo que el retraso en la actividad de las almadrabas podría tener no sólo en el sector pesquero sino en muchos municipios ya que el atún genera una importante actividad económica en la gastronomía, turismo y comercio, por lo que exige que «se dé una solución urgente a la situación creada y que la campaña de las almadrabas en particular y el sector pesquero en general no se vean afectado por la incapacidad del Ministerio para llegar a un acuerdo con los inspectores de pesca».

El PP de Cádiz ha trasladado todo el apoyo a los pescadores, a los que se ha puesto a su disposición y anuncia que llevará la situación creada a la Comisión de Pesca del Congreso. Igualmente, Pedro Gallardo ha adelantado el PP tiene previsto mantener un encuentro con el sector de las almadrabas en la provincia, e igualmente se reunirá en Madrid con los inspectores de pesca «para hacer lo que no está haciendo el Gobierno, que es hablar con ellos y reclamar al Ministerio que ponga un poco de cordura y apueste por una negociación que permita acercar posturas y lograr un acuerdo».

Para el PP el Gobierno no se puede pasar por alto las consecuencias que la falta de negociación con los inspectores de pesca va a tener en la provincia y le pide que reaccione y busque pronto una solución. «Una vez más, se pone de manifiesto la desidia, la inacción del Gobierno Central, del partido socialista y del ministro Planas que vive ajeno a la realidad que tenemos en la provincia y vuelve a abandonar a Cádiz».