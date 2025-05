El PP de Cádiz pide explicaciones por el continuo caos ferroviario y el deterioro de los servicios

El PP de Cádiz a través del diputado nacional, Miguel Sastre Uyá , ha criticado , con motivo de la nueva jornada de caos ferroviario de ayer « los continuos problemas de un sistema ferroviario cada vez más deteriorado ante la falta de gestión e incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez para resolver los problemas «

El diputado popular ha denunciado «las averías y retrasos, día sí y otro también, que vienen sufriendo desde hace meses los usuarios» y ha indicado que lo ocurrido ayer es «otro episodio que pone de manifiesto el deterioro de los servicios públicos y el colapso del Gobierno».

Desde el PP de Cádiz han reiterado la exigencia de que se mejoren las conexiones ferroviarias en general y en especial entre la provincia y Madrid, con más trayectos directos, mejores servicios, más fiabilidad y más plazas y que se aborde la llegada de la alta velocidad a la Bahía. E igualmente, se pide que se revise el mapa ferroviario de la provincia para potenciar tanto los media distancia como los cercanías.

Esta reclamación se enmarca dentro de la campaña reivindicativa de infraestructuras que ha puesto en marcha el PP y que esta mañana ha presentado en Puerto Real junto con el portavoz y presidente local, Vicente Fernández, para exigir al Gobierno «las infraestructuras que merece la provincia».

Según Sastre Uyá «sin conexiones no hay futuro y sin infraestructuras de primer nivel no hay futuro para nuestra provincia y todo ese potencial que tenemos no lo podemos desarrollar. La provincia reivindica infraestructuras a la altura de lo que es una de las más pobladas de España, la octava más potente en población, pero también una provincia fundamental de conexión con otras con otros lugares. Y por tanto, lo que pedimos es que a la provincia de Cádiz se dote de las infraestructuras que merece».

Las reclamaciones del PP se centran en 10 puntos en materia de conexiones por carretera, tren y aéreas, entre ellas la extensión del tercer carril de la Ap-4 a la provincia de Cádiz . «La construcción del tercer carril es muy necesario para evitar atascos y colapsos y para evitar que haya un embotellamiento mayor en la provincia de Cádiz cada vez que los gaditanos se quieran mover y salir por esa salida natural que es la ap4 hacia el norte».

Sastre Uyá ha apuntado a las mejoras ferroviarias como una de las grandes prioridades en materia de infraestructuras de la provincia, «especialmente en Puerto Real donde son muchas las carencias».

El diputado popular ha señalado la baja frecuencia de trenes de media distancia con parada en el municipio y ha pedido que se potencie e incremente este servicio. Además, en la red de cercanías reivindica más y mejores frecuencias, menos averías, más plazas disponibles y también un plan de reforma y mantenimiento de las infraestructuras, apeaderos y estaciones, que presentan muchas deficiencias. Así, ha anunciado una iniciativa presentada por el Grupo Popular del Congreso en la que se reclama la mejora integral del servicio de cercanías en la provincia de Cádiz que garantice «más frecuencias, menos retrasos y menos averías».

Por su parte, Vicente Fernández ha vuelto a denunciar el mal estado en el que se encuentra la estación de tren de Puerto Real, con problemas de accesibilidad y donde no funcionan ninguna de las escaleras mecánicas, aseos cerrados, suciedad y falta de mantenimiento. Igualmente, ha criticado el retraso de las obras de impermeabilización de parte de los túneles, prometidas desde hace más de dos años y que siguen pendientes de adjudicación

«Padecemos de la falta de acción y las promesas vacías del Gobierno de Pedro Sánchez. Mucha defensa del transporte público por parte de este gobierno, pero se ha abandonado al tren y a sus estaciones y no se puedo entender a un Gobierno que dice tener prioridad en materia de transporte y tienen prácticamente todas las estaciones de la provincia abandonadas».

Para el portavoz popular , «Puerto Real y la provincia sufren de la discriminación y agravios por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y exigimos respeto y unos servicios dignos para nuestra provincia»