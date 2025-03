El PP de Cádiz llevará al Congreso un plan de control y optimización del agua en el ámbito urbano

El Partido Popular de Cádiz presentará una Proposición No de Ley que se debatirá en el Congreso de los Diputados, que se debatirá en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en la que propondrán un plan de control y optimización del agua en los municipios y en el ámbito urbano. A pesar de que «podríamos hablar incluso de grandes infraestructuras que son necesarias para canalizar el agua, no es el reto que presentamos hoy», ha afirmado Miguel Ángel Sastre, diputado nacional del PP y portavoz adjunto de la citada comisión.

«Aunque tenga una vocación nacional, los diputados de la provincia de Cádiz hemos sido los que hemos impulsado esta Proposición No de Ley porque consideramos que, aunque sea un reto que afecta a toda España, nuestra provincia es una de las que más tendría que implicarse en este reto», ha señalado.

Desde el PP proponen cinco acciones «muy directas» y que «creemos que tendrían que impulsar desde el Gobierno de España». Sastre ha defendido una línea presupuestaria «específica» para apoyar a los municipios que «no tienen suficiente financiación para abordar grandes infraestructuras, sobre todo cuando hablamos de tanques de tormentas o de algunas que tienen mayor calado». Por otro lado, el Partido Popular solicita que el PERTE de digitalización del ciclo del agua incorpore el diseño urbano «como uno de los ejes fundamentales»; la puesta en marcha de proyectos pilotos y de investigación aplicada en diferentes universidades y organismos con colaboración público-privada con un impulso desde el Gobierno; y por último «una actualización de la agenda urbana española».

«Estamos buscando algo que es relativamente sencillo, que las ciudades, los municipios y los pueblos se diseñen con este criterio, que en zonas como Andalucía es fundamental, tanto para evitar sequías y gestionar bien el agua, para acumular agua cuando sea necesario, como también otro tipo de imprevistos, que pueden ser inundaciones por lluvias torrenciales o, incluso, por qué no, maremotos», ha sostenido Miguel Ángel Sastre.

El diputado nacional del PP ha enumerado algunos elementos como «pavimentos drenantes, tanques de tormentas para canalizar el exceso de agua, para acumularla y para filtrarla, la existencia de zonas verdes que no solo embellezcan y no solo nos den zonas de respiro y de ocio, sino que estén estratégicamente situadas para que las corrientes de agua vayan a esas zonas, con elementos que eviten escorrentías, con redes de saneamiento separativas para que el agua fluvial vaya por un canal diferente a lo que son las aguas fecales para que no se produzca un colapso de las redes de saneamiento, y, sobre todo, en general, que toda la tecnología se ponga al servicio de este reto».

Zonas inundables en la provincia de Cádiz

Miguel Ángel Sastre ha destacado que «en la provincia hay ciudades y municipios que ya están tomando la delantera en este ámbito, como Cádiz, que ya ha hablado de invertir en tanques de tormentas, o El Puerto, que está también con este ámbito, o Jerez que también es otra ciudad que se está desarrollando este tipo de infraestructuras».

Aunque «es bueno recordar que en la provincia de Cádiz tenemos todavía pendientes por parte del Gobierno 16 infraestructuras, en cambio, la Junta está invirtiendo hasta 60 millones de euros en este tipo de infraestructuras; hoy tratamos cuestiones más tangibles», porque «en España hay un dato que llama la atención, que es que casi 3 millones de personas viven en zonas inundables, y si nos vamos a la provincia de Cádiz, en concreto, y miramos los mapas de zonas inundables de la provincia de Cádiz, nuestra provincia es posiblemente una de las que más zonas inundables tiene en su territorio».