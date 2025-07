El PP de Cádiz estalla contra el trato de favor del PSOE a Cataluña con la cesión del IRPF

El cupo catalán ha puesto al PP gaditano en situación de alerta ante lo que consideran un desagravio para Andalucía y la provincia de Cádiz. Así lo ha expresado este jueves la secretaria general del PP en Cádiz y presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, que ha considerado el pacto del PSOE con los separatistas catalanes como una maniobra más de Sánchez para perpetuarse en el poder. El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña abordaron el pasado lunes un tema crucial no solo para el actual presente político y económico de España, sino también para su futuro: se trataba del llamado cupo catalán, es decir, la cesión de la transferencia íntegra de la gestión del IRPF por parte del Estado a la comunidad autónoma catalana, un tema que provoca un fuerte terremoto político del que no es ajeno ni siquiera el propio PSOE.

Esa reunión sirvió para que ambas partes dieran luz verde al acuerdo al que ya llegaron PSOE y ERC el pasado agosto a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente catalán, y que supondrá la creación de un anteproyecto de ley para que la Generalitat gestione y recaude el IRPF a partir del próximo año 2026.

Esta situación ha llevado a Martínez del Junco a acusar al presidente Pedro Sánchez de pisotear el territorio para aferrarse al poder. En su opinión, se ha dado luz verde a una financiación singular y separatista que rompe con la igualdad. La dirección del PP gaditano sostiene que con esta medida parece que Cataluña merece más que Andalucía. Considera que Sánchez «se ha plegado a un chantaje pisoteando las leyes y premiando a Cataluña frente a otras comunidades».

«Lo que el PSOE llama financiación singular es un robo al resto de comunidades y es una humillación a la provincia de Cádiz», asegura la secretaria general del PP en Cádiz. EL PP provincial entiende que «lo que está ocurriendo hoy que en España es inmoral y además es peligroso. Estamos hablando de la financiación singular, ese cupo separatista que rompe la igualdad, que rompe la justicia y rompe la solidaridad y sobre todo rompe, la decencia». Al respecto, Almudena Martínez ha señalado que «no están enseñando que si chantajeas al gobierno, si pisoteas las leyes y quieres romper España, el gobierno te premia con más privilegios, más poder y más dinero».

Y, frente ello, se pregunta ¿qué pasa con los gaditanos y con los andaluces?. «La financiación singular es una traición y un robo, es una humillación a la provincia de Cádiz, a Andalucía y a España. No hay más que un pago político a los socios que le garantizan en sillón a Pedro Sánchez, y mientras lo que están haciendo es ignorar castigar y sabotear a la provincia de Cádiz».

Revés a Montero

Ha recordado que «Montero, que además de ministra de Hacienda es candidata andaluza, dijo que la amnistía era inconstitucional y la apoyó, dijo que estaba en contra de la condonación de la deuda y la apoyó y dijo que estaba en contra de los cupos fiscales y los ha creado. Que mire a la cara a los gaditanos y se atreva a hablarles del cupo separatistas en lugar de venir a la provincia, para comenzar su precampaña y tener las desfachatez de hablar de corrupción y prostitución, con lo que eso representa en el PSOE y su gobierno».

La secretaria general del PP gaditano ha exigido «respeto» al partido socialista. «Todavía no hemos escuchado a la ministra Montero ni a ninguna socialista decir una palabra del asqueroso machismo de sus compañeros, de las impresentables conversaciones en las que se habla de Jessica, Nicoleta y tantas otras mujeres, de que insulten a una ministra llamándola pájara. Ellas que se supone que tienen el monopolio de feminismo ahora no tiene valentía para hablar de esto, pero si la osadía de insinuar ayer en el pleno de Diputación acusaciones sobre el alcalde de Algeciras»».

Al respecto, la dirigente popular ha recordado que «Landaluce no ha sido denunciado y no está siendo investigado a pesar de que el PSOE insista en levantar sombras de sospecha, enfangar y manchar la imagen de un gran alcalde». Y destaca que, «de nada les ha servido» ya que, según una encuesta publicada hoy, José Ignacio Landaluce consolida su apoyo ciudadanos con una mayoría de 16 concejales mientras que el PSOE de Arrabal perdería dos representantes municipales. «Los algecireños, los ciudadanos no se creen esa política sucia, sin principios, sin ética y sin moral del partido socialista», ha afirmado

«Además de este cupo separatista, además del escándalo de la corrupción, además del abuso machista, del acoso y del desprecio de mujeres, tenemos un PSOE que nos quieren dar lecciones de moral, precisamente quienes han convertido la Moncloa en un búnker de corrupción y de privilegio. Al Partido Popular no nos callan y lo decimos bien alto, nos avergüenza este gobierno que calla ante la corrupción ante la indignidad y ante la indecencia. Basta de la desigualdad entre españoles, basta de usar el dinero de todos como botín del Partido Socialista y basta de tapar escándalos».

Almudena Martínez ha defendido que «la provincia necesitamos gobierno que respeta a todos. No vamos a conformarnos ni mirar para otro lado, como hacen los ausentes diputados socialistas gaditanos. Vamos a seguir exigiendo lo que es nuestro, inversión en infraestructuras, en dotar de medios a los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado y vamos a llevar la voz de todos los gaditanos a donde a donde haya que llevarla».