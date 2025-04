Posibles lluvias para el Día de Reyes en Cádiz: previsión del tiempo para el inicio del nuevo año 2025

«Lluvias año nuevo: posiblemente lleguen en la madrugada del 5 al 6 de enero, pudiéndose adelantar. El día de Reyes se espera bastante lluvioso, con posibilidad de lluvia algunos días más. Después vendrá el frío. (Paraguas, guantes, bufandas,.. podrían traer los Reyes)«.

Aún es pronto para garantizarlos, pero las previsiones del tiempo, con los actuales modelos sobre la mesa, apuntan a posibles chubascos el Día de Reyes en Cádiz: el 6 de enero. Así se explica y resume desde MeteoCádiz.

Andaluza de Meteorología (Andalmet), mientras, apunta en la misma dirección y aporta detalles de lo que puede estar por venir.

Se adelanta: «Pasó la Nochebuena y nos encaminamos hacia final de año. Y seguimos con la misma tónica. Cielos despejados en gran parte de Andalucía durante gran parte de esta semana, salvo algunas excepciones. Y esas excepciones las seguimos encontrando en las zonas pegadas al litoral Mediterráneo, sobre todo en el Área del Estrecho y en la provincia de Almería. Zonas donde durante estas próximas jornadas. La nubosidad puede dejar algunos chubascos dispersos«.

Desde Andalmet se hacen preguntas que podemos hacernos todos y las van respondiendo. «¿Qué nos espera para fin de año?», lanzan. Y responden: «Pues los cielos van a seguir limpios, alguna nubosidad de tipo medio y alto cruzando los cielos de Andalucía en la tarde del 31 y las temperaturas van a bajar ligeramente conforme vayan pasando las jornadas de esta semana».

«Y la pregunta que todos nos estáis haciendo: ¿Qué va a ocurrir a final de semana, es decir, con las cabalgatas de los Reyes Magos? Aún queda mucho, quedan bastantes jornadas para saber exactamente qué tiempo vamos a tener. Vamos a partir de una base. Llevamos prácticamente casi dos meses son ver llover en Andalucía de forma generalizada. Ha llovido, pero de manera puntual. Y es cierto que esto se tiene que acabar en algún momento. Pues bien, los modelos empiezan a mostrarnos los primeros cambios. Es decir, de nuevo el regreso de las borrascas a partir del Día de Reyes. El Día de Reyes no es el 5, es el 6.

«¿Qué ocurre?», vuelven a preguntarse. «Pues que queda todavía una semana cómo va a ir evolucionando la atmósfera. Es cierto que algunos modelos adelantan lluvias para la mitad occidental de Andalucía durante la parte del día 5, pero son pocos. La mayoría de modelos muestran lluvias más generalizadas en la jornada del día 6. Aún no está claro que vaya a llover el día 5 en la mitad occidental y que el día 6 vaya a llover en toda Andalucía. Tenemos que ver por dónde va a entrar esa borrasca que presumiblemente podría llegar por esas fechas, pero aún es bastante pronto. Es cierto que ya estáis viendo en las aplicaciones móviles del tiempo que se acerca lluvia. Y es cierto, parece que el patrón puede cambiar en la primera o segunda semana de enero, pero aún nos toca esperar«, responden.

Las cabalgatas

«A modo de resumen: No os volváis loco mirando el tiempo a seis o siete días, que aún queda mucho y va a seguir dando muchas vueltas. ¿Es posible que llueva? Sí, pero ahora mismo lo que sigue ganando es que no llueva durante las cabalgatas el día 5 de enero. Otra cosa sería hablar ya a partir del día 6, pero lo iremos viendo. Hasta Nochevieja, el tiempo perfecto, algo más de frío, algunos chubascos por el Estrecho y por Almería, y viento de levante. A partir del día 1 y hasta el día 4 el tiempo va a seguir estable, sin precipitaciones, y a partir del día 5 iremos viendo... si se acerca ese frente y llega antes por el oeste, o se atrasa al día 6 o al 7. Así que paciencia y no preocuparos que vamos a estar aquí para informaros en el momento que se sepa con claridad lo que va a ocurrir para las cabalgatas«, se concluye por parte de Andalmet.