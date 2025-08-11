La Policía lo rescata de su furgoneta y encuentra 13 kilos de marihuana

Un hombre ha sido detenido en Sanlúcar después de que la Policía Nacional encontrara 13,6 kilos de marihuana en la furgoneta en la que se había quedado atrapado y desde la que gritaba pidiendo auxilio para salir.

Los hechos ocurrieron en la calle San Antón de Sanlúcar, donde acudieron los agentes tras recibir un aviso de una persona que pedía auxilio desde el interior de una furgoneta.

En el lugar, localizaron el vehículo con la puerta del conductor abierta y la cerradura del maletero visiblemente deformada. Además, un ciudadano presente en la zona aseguró haber escuchado gritos procedentes del interior de la furgoneta.

Ante la imposibilidad de abrir la cerradura manualmente, se solicitó la intervención del servicio de bomberos, que logró liberar al hombre mediante herramientas de corte.

Tras quedar libre, el individuo mostró un discurso «confuso y contradictorio» sobre cómo había llegado a quedar encerrado. Fue entonces cuando los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo, localizando en el maletero una maleta con varios paquetes de esa sustancia estupefaciente prensada.

La investigación permanece abierta para esclarecer el origen de la droga y las circunstancias del suceso.