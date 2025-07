La población magrebí de Cádiz condena la agresión al vecino de Torre Pacheco y achaca la violencia a una posible inadaptación

La localidad de Torre Pacheco (provincia de Murcia) vive desde hace una semana su mayor crisis social de los últimos años. El pasado miércoles, Domingo, un vecino del municipio de 68 años, salía a pasear a las 06.00 horas cuando fue interceptado por varios individuos que le propinaron patadas y puñetazos por todo el cuerpo. El Ayuntamiento organizó una concentración por la agresión a este jubilado, y ante la sospecha de que el vecino había sido atacado por un grupo de magrebíes, jóvenes del pueblo y grupos de ultra derecha infiltrados comenzaron a agredir a los extranjeros presentes en la marcha. La población magrebí en Torre Pacheco alcanza el 30% del total. Cabe destacar que en una entrevista, Domingo llegó a afirmar que vio a «varios chicos marroquíes», pero que no le había dado importancia.

Mientras la Guardia Civil investigaba la agresión a Domingo, las redes sociales dictaron sentencia y comenzó una «cacería» por las calles de Torre Pacheco para atacar y agredir a cualquier persona de origen magrebí. Usuarios anónimos a través de las redes sociales comenzaron a pedir a la población local que dieran «busca y captura» a los migrantes. Se definen como «patrullas vecinales» y en los últimos días muchas cuentas de 'X' (Twitter) anunciaban que se desplazarían a Torre Pacheco desde distintos puntos de la geografía española para «acabar» con la población magrebí del municipio.

Torre Pacheco ha vivido varias noches de auténtico caos tras la llegada de los grupos de ultraderecha. La Guardia Civil se vio obligada a reforzar el dispositivo judicial con 75 agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de patrullas de seguridad ciudadana de Torre-Pacheco y de otros municipios cercanos.

El coronel Jefe de la Guardia Civil en Murcia, Francisco Pulido, afirmó que se habían identificado a más de 120 personas y que a muchas de ellas se les habían incautado instrumentos que podían ser usados como armas en este tipo de altercados. La Benemérita ha detenido a trece personas, entre ellas a los tres supuestos responsables del ataque a Domingo.

Este lunes fue arrestado en Errenteria (Gipúzcoa) un joven de 19 años por su presunta implicación en la agresión al vecino de Torre Pacheco. Este joven es de origen magrebí, al igual que los otros dos arrestados anteriormente y también implicados supuestamente en la agresión, y se encontrarían, al parecer, en situación irregular en España.

«No me parece correcto todo lo que está pasando»

Los hechos acontecidos en Torre Pacheco han puesto a la población magrebí en el centro de la diana de los grupos de ultraderecha, y la polémica, como siempre, ha llegado a la política. El presidente de VOX en la región de Murcia llegó a escribir el siguiente mensaje en redes sociales: «Toda la violencia que se vive en Torre Pacheco es CULPA del PP y del PSOE por financiar y llenar nuestras calles de inmigración ilegal. Con VOX deportaciones, seguridad y paz en nuestros barrios».

Desde Cádiz, la población marroquí residente en la provincia vive con tristeza todo lo que está sucediendo en Murcia. Asaad El-Abbass, de origen marroquí, es portavoz de la Coordinadora de Mezquitas en La Línea. Llegó al municipio en el año 2010, aunque anteriormente había residido ocho años en Barcelona.

«No me parece correcto todo lo que está pasando», sostiene, ya que «en vez de corregir el error, se está agrandando». Además, afirma que «me parece excesivo que se esté aprovechando esto para atacar a la población marroquí». Para Asaad, el «error» está en que «unos jóvenes vayan a agredir a un anciano. Eso no está permitido en ninguna de las culturas ni en ningún país, y los musulmanes mucho menos». En la cultura musulmana, «los ancianos, sean o no musulmanes, los respetamos, y el Islam da mucho respeto a todos los ancianos, a los niños y sobre todo a las mujeres en ese aspecto».

Señala que « también ha habido casos en los que se han dado palizas a ancianos, pero no eran marroquíes», y por ello «no hubo tanto eco como está pasando ahora».

Aunque no justifica y condena la agresión al anciano, Assad afirma que los jóvenes supuestamente agresores de Domingo «están en una edad que llaman un poco complicada» y «si no encuentras a alguien que te enseñe el camino y te sientes rechazado, igual piensas de otra manera y actúas así», aunque reitera que «nadie está de acuerdo con lo que ha pasado».

«No estamos de acuerdo con lo que ha pasado, hay que arreglar eso, pero tampoco tienen que aprovechar y subirse a la ola del racismo por lo que está pasando ahora», afirma.

Asaad cuenta que «nosotros en La Línea convivimos con el resto de las personas como ciudadanos, yo me llevo bien con todos los vecinos, yo soy consultor y trato con españoles y marroquíes y nunca he tenido ningún problema», a pesar de que «haya habido cosas puntuales», pero «no le doy importancia». Su mujer usa velo «y tampoco hemos tenido problemas».

«Si trato con diez personas, y sale que uno es racista, no le doy importancia», apunta, y agrega que «me da incluso pena por la ignorancia que tiene».

A pesar de lo que está sucediendo en Murcia, Assad no cree que vaya a haber un incremento del racismo en La Línea. «La mayoría de la gente que convive aquí tiene sus propios negocios, otra gran mayoría está estudiando. No creo que haya problema. Las personas que no tienen sus negocios o trabajan en Gibraltar entran y salen sin problema».

«Algunos aprovechan esta coyuntura para crear un problema»

Juan Molina, de la asociación Familias Solidarias para el Desarrollo, que ayuda en la inserción laboral de jóvenes marroquíes en la provincia de Cádiz, afirma que «no se debe poner el foco en la nacionalidad de las personas agresoras, porque también se producen agresiones entre españoles en cualquier punto del país».

Añade que «algunos aprovechan esta coyuntura para crear un problema social de Estado», y sostuvo que «quienes crean el problema son los responsables del entorno de Vox, que están responsabilizando a este sector de la población de todos los males».

Destaca que «en Torre Pacheco, la población migrante se dedica fundamentalmente a trabajar en el campo y en empleos que el resto de la población española se niega a hacer por ser duros, mal pagados y poco atractivos». Defiende que «esta población está salvando el campo, la construcción y parte de la hostelería», y asegura que «esta situación ha sido aprovechada como una bomba desplegada por grupos políticos interesados en estigmatizar a los extranjeros y en ponerles una etiqueta negativa para que cale en la sociedad».

Según explica, «lo peligroso es que ese discurso cale no solo en quienes ya están ideológicamente cercanos a Vox, sino también en quienes no tienen ideas preconcebidas contra estas personas», y advierte que «a partir de ahí, se les puede identificar como delincuentes o violentos, cuando en realidad eso es falso».

Indica que «más de 900.000 marroquíes viven en España de forma normalizada, trabajando y conviviendo con la población española», y pone como ejemplo el caso de su asociación en Chiclana, donde «hay 112 jóvenes de entre 18 y 25 años, de los cuales el 92% está trabajando en distintos sectores como la hostelería, la construcción o la electricidad». Estos jóvenes «llevan una estabilidad laboral de año y medio o dos años, y contribuyen a la sociedad con su trabajo, con el pago de impuestos y con el consumo, lo cual demuestra estadísticamente que son necesarios y que no es un capricho».

Molina insiste en que «la población migrante, sea del país que sea, es necesaria porque en España no se encuentra mano de obra suficiente», y puso como ejemplo que «ayer mismo recibí una llamada urgente de un restaurante en Medina Sidonia que necesitaba personal, y llevé a un joven que probablemente superará el periodo de prueba y trabajará todo el año».

Señala que «los empresarios agrícolas y hosteleros en toda España necesitan personal y no lo encuentran» y «estos jóvenes están aquí sin generar problemas de convivencia, contribuyendo al desarrollo económico».

Añade que «se ha aprovechado la coyuntura para difamar y plantear problemas de convivencia que no existen, ocultando la realidad de estos jóvenes».

Finalmente, denuncia que «se ha enviado a grupos ultras preparados para provocar un linchamiento y atacar a los migrantes, no a los verdaderos responsables de los altercados», y subraya que «si hay tres personas responsables de un acto violento, deben ir a la cárcel, ser expulsados o castigados, pero no se puede generalizar y señalar a toda la población marroquí, que suma más de 900.000 personas en España».