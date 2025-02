El Pleno de Diputación de Cádiz aprueba el presupuesto de 2025: «El más alto de la historia, el más sostenible y el más inversor»

El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ha aprobado de manera definitiva este lunes el presupuesto de 2025, con un montante de 389,4 millones de euros, tras desestimar las ocho alegaciones presentadas por el grupo socialista durante el plazo de exposición pública. En la propuesta de desestimación de dichas reclamaciones se han unido los votos favorables de PP, La Línea 100 x 100 e Izquierda Unida y el rechazo del PSOE.

La presidenta, Almudena Martínez, ha señalado que las alegaciones han sido rechazadas por «criterios técnicos y legales» y no por «criterios políticos ni partidistas», al tiempo que ha celebrado que los presupuestos de 2025 sean «los más altos de la historia de la Diputación de Cádiz, los más sostenibles y los más inversores», añadiendo también que se dedica «más presupuesto que nunca al área social, a la creación de empleo y al IEDT (Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico)». Por tanto, las nuevas cuentas «son las acordes para el desarrollo de la provincia y, en definitiva, para atender sus necesidades».

La portavoz socialista, Ana Carrera, ha lamentado que las alegaciones se hayan desestimado «administrativamente y ni siquiera se hayan querido debatir, ni tampoco ha querido el gobierno provincial llegar a un acuerdo«, por lo que »vuelven a demostrar que dan la espalda no a este grupo, sino a los principales problemas que tiene esta provincia«. Asimismo, la diputada ha asegurado que este presupuesto «no es bueno para la provincia, ni para la propia administración provincial, ni para los sectores estratégicos que generan empleo ni para los gaditanos ni gaditanas«. A pesar de tratarse de un presupuesto »expansivo« porque »incrementa en más de 43 millones los ingresos con respecto a la PIE«, Carrera considera que el gobierno provincial demuestra con ellos que «antepone sus intereses políticos».

La portavoz del PSOE ha expuesto que en las alegaciones presentadas por su grupo se abordan asuntos como las infraestructuras hídricas, «que saben que todos los municipios necesitan», así como la necesidad de un plan de carreteras «con una financiación lógica y suficiente, no ridícula como la que aparece en el presupuesto», o garantizar que la financiación de esta Diputación «se reparta de manera equilibrada a todos los municipios, pero lo rechazan«. Y a ello ha sumado que »nadie entiende que la Diputación Provincial sea la única administración que no haga absolutamente nada por resolver el principal problema que tienen hoy los gaditanos y gaditanas, el de lavivienda«. Al hilo, ha criticado que en el documento aprobado hoy no exista »ni una sola propuesta, ni una sola partida, ni una iniciativa para la construcción de vivienda pública o para la ayuda de acceso al alquiler o compra para los jóvenes y las personas más vulnerables«. Esto es »un clamor de todos«, hasta de la propia Federación de la Construcción, ha subrayado.

Por todo ello, Carrera ha lamentado que la Diputación de Cádiz tenga «recursos y capacidad, pero le falta voluntad».

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, ha apuntado que en esta sesión plenaria extraordinaria de aprobación definitiva de los presupuestos no procedía «un debate político» porque en esta fase existe «un componente más técnico que político, refiriéndose al informe técnico que «hace imperiosamente rechazar las reclamaciones, ya que no se encuadran dentro de las excepciones muy tasadas de la Ley de Haciendas Locales para presentar alegaciones a este presupuesto«. Es por ello que ha incidido en que en esta fase no corresponde realizar un debate político.

Asimismo, Ortiz ha remarcado que éste es el presupuesto de la Diputación Provincial «con mayor recurso y con mayor inversión, incrementándose un 15% las partidas para este fin«. Y también es un presupuesto que »crea más empleo, con una subida del 105% para el IEDT y de un 40% para Economía Local y Desarrollo Estratégico«.

Con respecto a la crítica realizada por Ana Carrera sobre la vivienda, el vicepresidente le ha recriminado que no fuese al último Consejo de Administración de la Empresa Provincial de Vivienda, puesto que de esta forma «se habría dado cuenta de que se aprobaron dos proyectos de vivienda para dos municipios gobernados por el PSOE, uno Rota y el otro San Roque«, por lo que »damos muestra en materia de inversión de vivienda en ciudades y municipios donde gobierna la oposición«, ha apostillado.

Señalar también que la presidenta ha hecho mención a las alegaciones presentadas por los ayuntamientos socialistas de San José del Valle y El Gastor: «Ojalá se pudiera hacer frente a lo que proponen, pero es que el Ayuntamiento de San José del Valle solicita 10 millones de euros, y si atendemos a criterios poblacionales y le otorgamos esos millones y otros tantos que pide el Ayuntamiento de El Gastor, ¿qué presupuesto necesitaría esta Diputación para hacer frente? Sería diez veces más de lo que disponemos, por lo que es totalmente imposible«, ha zanjado.