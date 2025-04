Va a la Playa de Tarifa y se encuentra a este animal corriendo por la arena: «¡Llevan muchos años allí!»

Las Playas de Tarifa están consideradas por muchos como las mejores de Andalucía. Cuentan con una gran extensión de arena fina y dorada y agua cristalina y están rodeadas por un entorno natural de gran belleza donde habitan un gran número de especies. Es el motivo por el que los bañistas, en algunas ocasiones, pueden tener avistamientos muy curiosos.

Al ser una zona que cuenta con una rica biodiversidad, es posible encontrar animales de todo tipo disfrutando de la playa. Es justo lo que le ha ocurrido a un bañista que se encontraba en una de las playas de Tarifa y pudo ver a un animal que estaba corriendo por la orilla a pocos metros de distancia.

Una nutria en la playa

El animal en cuestión, como se puede ver en el vídeo que ha sido publicado por @latelecadiz, era una nutria. Se trata de un mamífero semiacuático que es conocido por su gran inteligencia. Las nutrias, además, son animales muy juguetones y sociales, motivo por el que no se asustan ante la presencia de seres humanos.

Es lo que ha demostrado el ejemplar que ha sido grabado en la playa de Tarifa y que estaba corriendo tranquilamente cerca de un ser humano en dirección al mar. Posiblemente, para comer, pues esta especie se alimenta de pequeños peces, crustáceos y otros animales acuáticos.

¿Se trata de un suceso extraño?

La nutria, por lo general, no es un animal que se suela ver con facilidad en las costas de Cádiz, aunque en los últimos años se han producido varios avistamientos, tanto en playas de Tarifa como en diferentes ríos y zonas acuáticas que proporcionan alimento y un hábitat adecuado para esta especie. Es el motivo por el que, en ocasiones, es posible avistar ejemplares de esta especie por las playas gaditanas, como le ha ocurrido a este bañista.

En estos casos es necesario seguir una serie de recomendaciones. En primer lugar, se debe mantener una distancia con el animal en todo momento y no intentar tocarlo. A pesar de que la nutria es una especie muy sociable, lo mejor es no molestarla, ya que no deja de ser un animal salvaje y su reacción puede ser impredecible.

También hay que evitar bloquear su camino al agua, ya que se podría estresar al sentirse acorralada. Teniendo en cuenta estos consejos, los bañistas pueden observar al ejemplar sin causarle ningún tipo de molestia.