La plantilla de los astilleros vota a favor de su nuevo convenio

Los astilleros públicos españoles han votado a favor del convenio colectivo que regirá a Navantia hasta 2029. Este jueves ha sido el día señalado para la votación del preacuerdo al que llegaron los sindicatos y la dirección de la empresa el pasado junio. Finalmente, el convenio ha salido adelante con el respaldo mayoritario de la plantilla: 2.599 votos a favor y 1.475 en contra. La votación se ha llevado a cabo en los seis centros de Navantia (Ferrol, Fene, Cartagena, San Fernando, Puerto Real y Cádiz) y en la sede central de oficinas (Madrid).

Los tres astilleros gaditanos han votado a favor de manera mayoritaria: San Fernando (68%), Puerto Real (79%) y Cádiz (90%).

Fuentes consultadas por LA VOZ han señalado que el nuevo marco laboral mejora sustancialmente las condiciones de los Titulados superiores y del personal de nuevo ingreso, recoge dos modalidades de jubilación: anticipada y parcial con contrato relevo y ofrece reclasificaciones a todos los mandos y supervisores

Ambas partes llevaban meses negociando en busca de un acuerdo que permitiese renovar el convenio colectivo, caducado desde finales de 2021. Finalmente consensuaron una serie de medidas y mejoras relativas a todos los colectivos incluidos en el convenio.

El convenio contempla un plazo de vigencia hasta el 2029, incorpora mejoras en las condiciones de acceso a la empresa pública, en las promociones y en las clasificaciones profesionales con mejoras retributivas. En concreto, contempla novedades en el plus de mando y especial responsabilidad; la homogeneización de turnos para todos los colectivos con compensación económica; la homogeneización de jornadas especiales los fines de semana; y el complemento de monitores y formación interna reglada.

Además, prevé jubilaciones anticipadas ligadas a contratos relevo a partir de los 62 años; voluntarias a partir de los 63 y a los 61 para aquellos empleados que realicen funciones que requieran un refuerzo físico relevante, o alto grado de atención en tareas de fabricación, elaboración y transformación.