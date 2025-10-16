LABORAL

La plantilla de los astilleros vota a favor de su nuevo convenio

Solo la planta de Cartagena ha rechazado el preacuerdo al que llegaron los sindicatos con la dirección el pasado junio

El nuevo marco laboral de Navantia estará vigente hasta 2029 y mejora sustancialmente las condiciones de los titulados superiores y del personal de nuevo ingreso

Acceso al astillero de San Fernando
Acceso al astillero de San Fernando

JAVIER RODRÍGUEZ

CÁDIZ

Los astilleros públicos españoles han votado a favor del convenio colectivo que regirá a Navantia hasta 2029. Este jueves ha sido el día señalado para la votación del preacuerdo al que llegaron los sindicatos y la dirección de la empresa el pasado junio. Finalmente, el convenio ha salido adelante con el respaldo mayoritario de la plantilla: 2.599 votos a favor y 1.475 en contra. La votación se ha llevado a cabo en los seis centros de Navantia (Ferrol, Fene, Cartagena, San Fernando, Puerto Real y Cádiz) y en la sede central de oficinas (Madrid).

Los tres astilleros gaditanos han votado a favor de manera mayoritaria: San Fernando (68%), Puerto Real (79%) y Cádiz (90%).

Fuentes consultadas por LA VOZ han señalado que el nuevo marco laboral mejora sustancialmente las condiciones de los Titulados superiores y del personal de nuevo ingreso, recoge dos modalidades de jubilación: anticipada y parcial con contrato relevo y ofrece reclasificaciones a todos los mandos y supervisores

Ambas partes llevaban meses negociando en busca de un acuerdo que permitiese renovar el convenio colectivo, caducado desde finales de 2021. Finalmente consensuaron una serie de medidas y mejoras relativas a todos los colectivos incluidos en el convenio.

El convenio contempla un plazo de vigencia hasta el 2029, incorpora mejoras en las condiciones de acceso a la empresa pública, en las promociones y en las clasificaciones profesionales con mejoras retributivas. En concreto, contempla novedades en el plus de mando y especial responsabilidad; la homogeneización de turnos para todos los colectivos con compensación económica; la homogeneización de jornadas especiales los fines de semana; y el complemento de monitores y formación interna reglada.

Además, prevé jubilaciones anticipadas ligadas a contratos relevo a partir de los 62 años; voluntarias a partir de los 63 y a los 61 para aquellos empleados que realicen funciones que requieran un refuerzo físico relevante, o alto grado de atención en tareas de fabricación, elaboración y transformación.

