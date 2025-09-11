Pillados en Arcos tras robar sacos de cereales de una empresa

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Arcos de la Frontera (Cádiz) a tres personas como presuntos autores de dos robos con escalo cometidos en las instalaciones de una empresa dedicada a la comercialización de cereales.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron tras denunciar el responsable de la empresa perjudicada que había sufrido un robo el pasado 19 de agosto, señalando que los autores accedieron al interior de la empresa para sustraer sacos de cereales listos para la venta, repitiéndose los hechos el pasado día 7 de septiembre.

Las investigaciones de los guardias civiles dieron sus frutos después de realizar las correspondientes inspecciones oculares y recabar determinados testimonios, que permitieron identificar a los presuntos autores de los hechos, dos hermanos vecinos de Arcos y un tercero vecino de Lebrija, teniendo todos ellos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Así, tras recabar todos los indicios de su participación en los hechos investigados, este miércoles la Guardia Civil procedió a su detención y puesta a disposición judicial.