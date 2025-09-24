Pillado individuo de 65 años con hachís y cocaína en Los Caños

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Barbate (Cádiz) han detenido a un hombre de 65 años de edad en Los Caños de Meca por un presunto delito contra la salud pública tras intervenirle diferentes dosis de cocaína y hachís, así como 400 euros en efectivo fraccionado.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Barbate en una nota, la actuación se enmarca dentro de la intensificación de los controles dinámicos conjuntos que Guardia Civil y Policía Local llevan a cabo en la localidad con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la tranquilidad de los vecinos.

En este sentido, el Ayuntamiento ha agradecido a la población la colaboración mostrada en los diferentes controles que se realizan en la vía pública que, aunque puedan ocasionar algunas molestias, «siempre tienen como finalidad la protección y prevención de la seguridad ciudadana en Barbate».

El detenido en Los Caños de Meca como presunto autor de un delito contra la salud pública ha sido puesto a disposición judicial tras la instrucción de las diligencias correspondientes por parte de la Guardia Civil.