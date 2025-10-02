Pillado en bicicleta y con el doble de la tasa de alcohol permitida por la autopista Cádiz-Sevilla

La Guardia Civil ha identificado y denunciado a un ciclista circulando bajo los efectos del alcohol a la altura del kilómetro 15 de la autopista AP-4 del término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), sentido Cádiz, que tras la realización de la prueba de detección de alcohol arrojó una tasa de 0.43 mlg/l , casi el doble del límite permitido para este tipo de conductores, un 0.25 mlg/l.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los hechos se remontan al pasado 23 de septiembre, cuando el Centro de Gestión de Tráfico de Sevilla a la Central Operativa COTA de la Guardia Civil de Tráfico alertó de un ciclista que circulaba por esta vía, lo que supone «un grave riesgo para su integridad y la del resto de usuarios« dado que »la circulación en este tipo de vías está destinada exclusivamente de vehículos a motor«.

En consecuencia, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Comandancia de Sevilla localizaron al individuo, realizándole la prueba de detección de alcohol en el organismo con resultado positivo, arrojando una tasa de 0.43 mlg/l en aire espirado superior a la permitida de 0.25 mlg/l para ese tipo de conductores.

La intervención de la Guardia Civil finalizó con la tramitación de dos denuncias administrativas al Reglamento General de Conducción por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, así como circular en bicicleta por una vía no estando autorizada la circulación de ese tipo de vehículos.

Por su parte, el Instituto Armado ha enmarcado que la circulación de ciclistas por autopista está prohibida, y que el consumo de alcohol multiplica el riesgo de sufrir o provocar un siniestro vial.