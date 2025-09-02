Hasta 67 peticiones de asistencia por accidentes de tráfico del 061 en Cádiz en la operación retorno del verano

Los centros coordinadores de urgencias y emergencias (CES) del 061, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud, han recibido en la operación retorno del verano 326 peticiones de asistencia sanitaria por accidentes de tráfico en Andalucía. La mayoría de estas solicitudes de asistencia han sido generadas por accidentes de tráfico con colisión de vehículos (136), accidentes de motos (56), atropellos (27) y salidas de vía (20), entre otros motivos. Del conjunto de peticiones de asistencias atendidas por este motivo en los 8 centros coordinadores de que dispone el 061 en Andalucía, el 55% se concentra en las provincias de Málaga (50 demandas), Sevilla (81) y Cádiz (67), seguidas de Almería (37), Granada (45), Huelva (21), Córdoba (14) y Jaén (11).

Para la atención a las víctimas, Salud ha movilizado a los equipos de urgencias y emergencias en 150 ocasiones, desde las 15 horas del viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto. En 87 ocasiones a los equipos móviles de urgencias de Atención Primaria y en otras 63 a los médicos, enfermeros y técnicos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que han asistido en su mayoría situaciones críticas o con riesgo vital.

El 061 ha necesitado movilizar en cinco casos sus equipos aéreos en las provincias de Almería, Granada (2), Huelva y Málaga este fin de semana para la atención de estos accidentes. El conjunto de activaciones de los equipos de emergencias sanitarias 061 han conllevado la asistencia in situ de 66 personas.

El servicio de emergencias sanitarias dispone para la atención sanitaria a las emergencias de 30 equipos asistenciales compuestos de personal médico, de enfermería y técnico de emergencias dotados de UVI móviles equipadas para la atención sanitaria in situ. Además, cuenta con 5 helicópteros medicalizados con personal médico y de enfermería, 7 equipos de coordinación avanzada (ECA) con profesionales de enfermería y técnicos de emergencias, así como con una unidad de soporte vital básico y 9 vehículos de apoyo logístico para su movilización en situaciones de catástrofe o accidentes con múltiples víctimas.

Junto a los equipos de emergencias sanitarias 061, atienden las urgencias y emergencias en nuestra comunidad 146 equipos móviles (EM) compuestos ambos por médico, enfermero y técnico de emergencias, así como equipos de urgencias de Atención Primaria (SUAP), equipos de enfermería (EMCA), así como ambulancias de la red de transporte urgente (RTU), dotadas de técnico de emergencias sanitarias. A todos ellos se suman 12 equipos de traslados interhospitalarios de pacientes críticos, formados por médico, enfermero y técnico de emergencias sanitarias.

Recomendaciones

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 recomienda que ante accidentes de tráfico con posibles heridos se alerte al servicio de emergencias sanitarias 061 o al 112, ya que la rápida actuación de las personas que presencian una situación crítica incrementa las posibilidades de salvar la vida de los afectados o paliar en gran medida las secuelas que puedan padecer.

Si va a viajar recuerde no ingerir alcohol, respetar las normas de tráfico y preparar adecuadamente los viajes largos - depósitos llenos, móvil cargado, revisión previa del vehículo - para así reducir los accidentes en carretera. Para mayor seguridad, el 061 aconseja descansar y dormir lo suficiente la víspera del viaje y no tomar comidas copiosas durante el mismo para evitar la somnolencia.