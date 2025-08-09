Perseidas 2025: dónde y cuándo ver en Cádiz la lluvia de estrellas del verano

Llegan las famosas Perseidas. Y se esperan hasta cien estrellas fugaces en una sola hora.

«Es verano, es agosto, la mayoría estáis de vacaciones y mirar al cielo tanto en la playa como en la sierra se antoja necesario para poder vislumbrar las famosas Perseidas. Y ojo porque este año hay novedades importantes debido a la fase lunar«, se apunta desde Andalmet

El mejor momento para ver las Perseidas, tal y como apuntan los expertos en meteorología de Andalmet, será la noche del 12 al 13 de agosto. «Podremos ver este año hasta 100 meteoros por hora», se destaca. «Será principalmente entre las 22 y las 04 horas.

¿Hacia dónde mirar? «Localizar la constelación de Perseo. Con la App Sky Map es muy sencillo, sólo tendrás que introducir 'Perseus' y te indicará el lugar del cielo hacia el que tienes que mirar», se responde.

Andalmet aporta detalles a tener en cuenta: «Desde el 7 y hasta el 15 de agosto la luna irá aumentando su tamaño y su luminosidad. Este año, a diferencia de otros, tendremos la luna llena el 9 de agosto, por lo que tendremos mucha más luminosidad en el cielo y será más difícil contemplar estos meteoros. Es decir, tendremos menos oscuridad que en años anteriores. Aún así, veremos las famosas Perseidas en nuestros cielos».

Y también aporta consejos: «Busca un lugar oscuro y alejado de la ciudad. Espera unos 20 minutos hasta que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Lleva todo lo que puedas necesitar durante la noche. Localiza la constelación de Perseo y mira hacia allí. Espera y disfruta«.

La lluvia de estrellas Perseidas 2025, una de las más intensas y populares del año, alcanza su punto máximo de actividad en las noches del 11 al 13 de agosto, especialmente la madrugada del 12 al 13.

La popular lluvia de meteoros, conocida como las Lágrimas de San Lorenzo, es una de las citas astronómicas más importantes de este verano.

Según los expertos, para ver las Perseidas debemos buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, que impide la visión nítida de las estrellas. Los mejores lugares son las playas vírgenes, alejadas de la ciudad, y el campo. Lo ideal en estos casos son espacios en los que poder tumbarnos a contemplar las 'Lágrimas de San Lorenzo' en todo su esplendor.

Provincia de Cádiz

Cádiz es una de las provincias que ofrecen más enclaves para disfrutar de la lluvia de estrellas. Las playas vírgenes de El Palmar, Zahara de los Atunes, Bolonia o Tarifa son algunos de los escenarios ideales para ver las Perseidas.

Por otra parte, algunos de los lugares en los que también se podrán ver con nitidez la lluvia de estrellas son el pinar de La Algaida, la Ruta de las Viñas, parque de los Toruños o las zonas de las Lagunas de Cádiz.