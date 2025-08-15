La ola de calor encara su recta final con un último repunte de temperaturas extremas en Cádiz

Tal y como explica MeteoCádiz a este periódico, «aunque oficialmente la ola de calor comenzó el domingo 3 de agosto, en nuestra provincia no se han comenzado a notar sus efectos hasta una semana después gracias al viento de levante y a la calima que ayudaron a mitigar el calor, dejándonos unas temperaturas veraniegas normales para las fechas».

No obstante, añaden que «todo cambió a partir del sábado y especialmente el domingo 10 con temperaturas por encima de los valores que se consideran habituales, encadenándose días con avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas junto con noches tropicales y tórridas, donde la temperatura no bajaría de los 20 °C y 25 °C respectivamente, pero muy complicadas para descansar».

En su repaso a esta prolongada ola de calor, apuntan que «punto y aparte fue el martes 12 cuando AEMET activó avisos rojos por temperaturas extremas en la mayor parte de la provincia, altamente inusuales por aquí».

Ese día, Jerez de la Frontera registró inicialmente 43,8 °C —44 °C tras revisión—, mientras que Rota alcanzó 42,2 °C, igualando su récord histórico del 11 de julio de 2006. «Ese martes será recordado ampliamente por las altísimas temperaturas registradas en la inmensa mayoría de las localidades, con temperaturas máximas próximas a récord», subrayan.

El calor se mantuvo en los días posteriores, acompañado de levante, y lejos de dar tregua, podría repuntar este fin de semana. «Irá a peor durante el próximo fin de semana, 16 y 17 de agosto, donde las temperaturas volverán a ser extremas y quizás no se descarte volver a revivir las temperaturas del pasado martes, sobre todo durante la jornada del sábado, no despreciando las del domingo», advierten.

Pese a ello, desde esta plataforma confían en que el episodio llegue a su fin a comienzos de la próxima semana. «Como todo lo que empieza tiene un final, será a principios de la próxima semana, más probable el martes 19, cuando las temperaturas se suavicen y así podamos despedir a una ola de calor que no ha sido bienvenida desde el primer momento y que ha hecho bueno al amigo el viento de levante que también nos dejará en esos días, dejando paso a los vientos de régimen de poniente (incluso norte) que quizás nos haga olvidar estas calores sofocantes», señalan.

Para este viernes 15 de agosto, el pronóstico apunta a «día de levante moderado-fuerte generalizado. Aviso por temperaturas naranja: hasta 40 °C en Campiña jerezana, La Janda y Sierra salvo Grazalema. Amarillo: hasta 37 °C en litoral gaditano».

En cuanto al fin de semana, «sábado y domingo vuelven las temperaturas extremas con al menos avisos naranjas, no descartándose avisos rojos. Las altas temperaturas constituyen un peligro para la salud y como tal se debería informar a la población tomando las medidas necesarias en estas situaciones».

El alivio llegaría a comienzos de la semana. «Por fin, el lunes vuelve el poniente y martes 19 adiós calor», concluyen.