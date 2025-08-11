Ola de calor: la Aemet activa avisos naranjas en la provincia de Cádiz

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas para este lunes en las ocho provincias, ya que se esperan que los termómetros puedan alcanzar o superar hasta los 42ºC de máxima en varios puntos de Andalucía.

La ola de calor se recrudece y Cádiz ya la sufre de manera significativa, especialmente en algunos puntos. Los avisos naranjas se establecen en la campiña y en el litoral con temperaturas que llegarán a los 40 y 37 grados, respectivamente.

En este sentido, se apunta desde MeteoSur: «Ya hoy (por ayer) ha hecho mucha calor, pero ojito a partir de mañana (por hoy), tanto de noche como de día, podrían darse valores muy poco comunes hasta en plena costa (36-38°C)».

Se añade desde MeteoCádiz: «Levante y calor al menos hasta el viernes. Lo de hoy (por ayer) es sólo un entrenamiento».

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, las alertas entrarán en vigor desde las 13.00 hasta 21.00 horas. En Córdoba, el segundo nivel de riesgo por calor estará presente en la zona de la campiña cordobesa y en Sierra y Pedroches. En la provincia de Jaén, los avisos regirán en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, donde se esperaran máximas de hasta 42ºC.

Siguiendo con el mismo nivel de riesgo, en Huelva los avisos estarán activados en las partes de Aracena, Andévalo, Morena y Condado. Asimismo, también contarán con avisos por altas temperaturas las zonas de las campiñas sevillana y gaditanas, además de la Cuenca del Genil en la provincia de Granada.

Por otro lado, también mantendrán el aviso activo en la misma franja horaria con la subbética cordobesa, Guadix y Baza en Granada, el Litoral de Huelva, las comarcas jienenses de Cazorla y Segura y Capital y Montes de Jaén, y las zonas de la Sierra Norte y Sur de Sevilla, donde las temperaturas máximas oscilan entre los 39 y 38 grados.