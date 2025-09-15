Para el 1 de octubre, los sindicatos demandan una ley integral de mayores «con pensiones dignas y fin de la soledad»

Rueda de prensa sobre el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebrará el próximo 1 de octubre.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el próximo 1 de octubre, los sindicatos UGT y CCOO han presentado sus principales reivindicaciones en la provincia de Cádiz. Entre ellas, destacan la exigencia de una ley integral de las personas mayores que garantice derechos específicos, pensiones dignas y medidas eficaces contra la soledad no deseada.

En un encuentro mantenido con el PSOE provincial, las organizaciones sindicales han denunciado la situación de dependencia en Andalucía, «donde la lista de espera alcanza los 554 días de media en la provincia de Cádiz, muy por encima de los 180 días que marca la ley». Según los datos aportados, más de 15.600 personas esperan actualmente una valoración o plan individual, y 673 gaditanos fallecieron en 2022 sin llegar a recibir las prestaciones.

Asimismo, los sindicatos han alertado de un déficit de 33.000 plazas residenciales en Andalucía, la falta de personal en los centros de día y la necesidad de reforzar la atención geriátrica en la sanidad pública. «Reclamamos que, igual que hay pediatras en atención primaria, existan geriatras en cada distrito de salud», han defendido los portavoces sindicales.

Soledad no deseada

Otro de los puntos centrales ha sido la soledad no deseada, que afecta, según han confirmado, al 47,5% de las personas mayores. Para combatirla, han propuesto reforzar los centros de participación activa, ampliar sus horarios y recursos, y garantizar la financiación suficiente.

Desde los sindicatos han recordado también que la población mayor de 65 años en Cádiz supera ya las 219.000 personas, lo que supone casi el 20% del total, y que este porcentaje crecerá en los próximos años con la jubilación de la generación del 'baby boom'.

«La sociedad está cambiando y necesitamos un marco legal que proteja los derechos de los mayores, que garantice pensiones dignas y que ponga fin a la soledad que sufren miles de personas», han señalado los representantes sindicales, que han anunciado movilizaciones y actos reivindicativos el próximo 1 de octubre.