Un nuevo accidente en el Nudo de Tres Caminos deje un herido e importantes retenciones

El accidente ha ocurrido en la zona próxima al Nudo de Tres Caminos, dirección San Fernando

Un accidente de tráfico con tres vehículos implicados ha tenido lugar este jueves alrededor de las 14:15 horas en el kilómetro 668 de la A-4, en sentido San Fernando, a la altura del Nudo de Tres Caminos, uno de los puntos más conflictivos del tráfico en la provincia de Cádiz.

El aviso fue recibido por el servicio de Emergencias 112 Andalucía, que activó inmediatamente a Bomberos, 061, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras.

Según ha informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, cinco personas viajaban en los vehículos accidentados y ninguna resultó atrapada, por lo que no fue necesaria su excarcelación. A su llegada, los bomberos comprobaron que todos los ocupantes estaban fuera de los coches.

Retenciones

El accidente ha generado importantes retenciones de tráfico en una zona ya de por sí muy congestionada, especialmente en torno al Nudo de Tres Caminos y el Barrio de Jarana, puntos habituales de complicaciones circulatorias en la red viaria gaditana.

La zona afectada, en el entorno de la conexión entre la A-4 y la CA-33, es considerada uno de los principales puntos negros del tráfico en la provincia de Cádiz.

Zona en obras

De hecho, en los últimos años se han iniciado actuaciones para su mejora: el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lleva a cabo actualmente las obras de remodelación del Nudo de Tres Caminos, un proyecto estratégico para el desdoble, descongestión y mejora de la seguridad en este tramo que conecta Puerto Real, San Fernando y Chiclana.

Mientras avanzan las obras, los conductores continúan sufriendo retenciones frecuentes que se ven agravadas cuando se producen accidentes como el de este jueves.

La circulación ha quedado restablecida una vez finalizadas las tareas de excarcelación y limpieza de la vía, aunque las retenciones se han mantenido durante buena parte de la tarde.