Nueve nuevas titulaciones el próximo curso en la Universidad de Cádiz

La Universidad de Cádiz incrementará su oferta académica con la implantación de nueve nuevos títulos oficiales para el próximo curso: un grado, siete másteres y un programa de doctorado. Con esta incorporación, la UCA pasará a contar con un total de 45 grados, 21 dobles titulaciones, 66 másteres y 25 programas de doctorado, que incluyen formación especializada en la práctica totalidad de las áreas del saber.

Del conjunto de nuevas titulaciones, cuatro tienen carácter internacional y se desarrollan en el marco del consorcio europeo SEA-EU, en el que la Universidad de Cádiz tiene una posición de liderazgo. Entre ellas, destaca especialmente el Joint Bachelor in Sustainable Blue Economy (Grado Conjunto en Economía Azul Sostenible), primer grado internacional coordinado por una universidad andaluza. Asimismo, la UCA coordinará el Joint Master in Port Management and Logistics, reforzando su posición estratégica en el ámbito marítimo-portuario.

De los cinco nuevos másteres, dos de ellos son fruto de la colaboración de la UCA con otras universidades andaluzas. Son el Máster en Derecho Digital, coordinado por la Universidad de Málaga, y el Máster en Investigación e Intervención Comunitaria para la Transformación y la Inclusión Social, coordinado por la Universidad de Jaén.

Los otros tres títulos son másteres impartidos y coordinados exclusivamente por la UCA y que cuentan con informe favorable de la agencia de acreditación. Se trata del Máster en Humanización y Ética de la Salud, el Máster en Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno -primer máster dual de la Universidad de Cádiz- y el Máster en Seguridad y Protección Marítima.

La distribución de los nuevos títulos comprende los cuatro campus en los que se organiza la Universidad de Cádiz. Así, tres se ubicarán en el Campus de Algeciras; tres, en el de Puerto Real; dos, en el Campus de Cádiz; y uno, en el de Jerez.

De este modo el Máster en Humanización y Ética de la Salud, el Máster en Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno y el Joint Master in Port Management and Logistics se impartirán en el Campus de Algeciras; el Máster en Investigación e Intervención Comunitaria para la Transformación y la Inclusión Social y el Joint Master in Sustainable Management of Organizations (STORM) lo harán en el Campus de Cádiz; el Máster en Derecho Digital se ubicará en el Campus de Jerez; y en el Campus de Puerto Real se ofrecerán el Joint Bachelor in Sustainable Blue Economy (Grado Conjunto en Economía Azul Sostenible), el Máster en Seguridad y Protección Marítima y el Programa de Doctorado en Ciencias Tecnológicas Marinas y Marítimas.