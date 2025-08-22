Navantia modernizará dos patrulleros de la Marina Tailandesa.

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 22/08/2025 a las 10:47h. Compartir Copiar enlace

Navantia ha firmado un nuevo contrato con la Real Marina de Tailandia para modernizar dos patrulleros de la clase Pattani que presentan obsolescencia en sus sistemas.

Navantia realizará la ingeniería, el suministro y la integración de un nuevo sistema de combate, cuyo núcleo principal es el CATIZ, sistema de alta tecnología desarrollado por Navantia Sistemas, así como otros sistemas avanzados de otros fabricantes. Asimismo, entregará la documentación de apoyo al ciclo de vida y garantizará el adiestramiento en operación y mantenimiento del sistema.

Este es el segundo contrato de Navantia con la Marina Tailandesa en 2025, lo que refuerza la posición de la empresa en el sudeste asiático, tras la firma, el pasado abril, de un contrato para la para modernización de un buque LPD. Navantia fue también el constructor del portahelicópteros HTMS Chakri Naruebet (911), buque insignia de la flota tailandesa.

Este encargo pone de manifiesto la excelencia de Navantia en sistemas de defensa naval, proyectos de modernización y servicios de alto valor añadido. Reafirma también su compromiso de ofrecer soluciones de vanguardia y apoyar las necesidades estratégicas de sus clientes.

Foto: Gonzalo Mateo-Guerrero, Director de Operaciones y Negocios de Navantia y Almirante Jirapol Wongwit, comandante jefe de la Marina Tailandesa

