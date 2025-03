Multitudinaria pelea en El Rocío durante la romería

En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en las redes sociales en el que se puede observar a una hermandad en su peregrinación hacia la aldea de El Rocío. En las imágenes se puede observar como varios hombres empiezan a discutir a gritos, llegando incluso a las manos.

En un momento la situación se descontrola e incluso algunas mujeres trataron de separar en el conflicto. Esta pelea se produjo a escasos metros de la imagen de la Virgen e incluso muchos niños acabaron llorando al presenciar las imágenes.

Cabe destacar que estas imágenes no corresponden a este domingo, sino que son anteriores. Los rocieros ya se han reencontrado con la Blanca Paloma, pero una de las escenas de la romería ha sido esta multitudinaria pelea.

Han sido muchos los rocieros que han comentado el vídeo, uno de ellos expresaba en redes sociales: «Qué imagen más penosa, yo que he hecho tantos caminos, me da vergüenza ajena, eso no es rociero, es poca vergüenza y no respeta a la Virgen».