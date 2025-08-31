SUCESOS

Un muerto en el incendio de una vivienda en Chipiona

Los hechos han sucedido a primera hora de este domingo en una zona próxima a Torrebreva

L.V.

Una persona ha sido hallada fallecida este domingo tras extinguir un incendio en una vivienda en el municipio de Chipiona.

Los hechos han tenido lugar sobre las 07.54 horas de este domingo en la zona de Torrebreva, en camino del Olivar.

Los efectivos de bomberos han encontrado ardiendo un vehículo en el exterior, una vivienda de planta baja, maderas acumuladas cerca de la casa y también una habitación de otra edificación cercana al inmueble.

Los bomberos han extinguido los puntos y, una vez dentro de la vivienda han encontrado dos habitaciones incendiadas y el resto del inmueble con humo. Así, tras extinguir el fuego, han localizado a una persona fallecida en el suelo de la cocina.

