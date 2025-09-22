Sucesos

Muere un hombre de 37 años tras chocar una motocicleta con un caballo en Sanlúcar de Barrameda

El accidente se ha producido en una rotonda en el kilómetro 6 de la carretera A-480

L. V.

Cádiz

Un hombre de 37 años de edad ha muerto este lunes 22 de septiembre al chocar una motocicleta y un caballo en una rotonda de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, según informa el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente se ha producido en una rotonda en el kilómetro 6 de la carretera A-480 cuando una motocicleta ha colisionado contra un caballo.

Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Según fuentes del Instituto Armado, un hombre de 37 años de edad ha muerto en el lugar del suceso.

