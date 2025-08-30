Más de 1,2 millones de pernoctaciones hoteleras en julio en la provincia de Cádiz

La provincia de Cádiz ha registrado 1.285.231 pernoctaciones en sus hoteles durante el pasado mes de julio, lo que suponen 45.400 más que en el mismo mes del pasado año 2024. Por su parte, Chiclana, con más de 352.000, ha sido el municipio de la provincia que más pernoctaciones registró a nivel andaluz.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en la provincia gaditana la mayoría de las pernoctaciones fueron en esta ocasión de viajeros nacionales (949.020), el triple de la cifra de los viajeros extranjeros (336.211), aunque estos últimos superaron a los nacionales en tiempo de estancia con 3,6 frente a 3,4.

En cuanto al número de viajeros, la provincia de Cádiz registró un total de 371.411, de los que 279.008 procedían de España y 92.403 eran procedentes del extranjero.

La provincia de Cádiz ocupó el segundo puesto en Andalucía tanto en número de viajeros como en pernoctaciones, por detrás de Málaga, que registró 2,5 millones de pernoctaciones.

En relación a los puntos turísticos, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía señala que Chiclana fue la sexta localidad andaluza con más pernoctaciones en el mes de julio, con un total de 352.064, la mayoría de turistas nacionales (229.347). En cuanto a viajeros, esta localidad costera recibió a 61.943 personas, la gran mayoría procedentes de España (46.593).

Por zonas turísticas, la Costa de la Luz de Cádiz recibió en julio a 308.827 viajeros, que realizaron un total de 1.142.875 pernoctaciones, lo que supone una estancia media de 3,7. Al igual que en categorías anteriores, la mayoría de los viajeros procedían de España (235.722), con 848.441 pernoctaciones, y el resto, 73.105 personas, llegaron desde el extranjero para hacer un total de 294.434 pernoctaciones.